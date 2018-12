Afrique: Visite officielle du Président rwandais en Côte d'Ivoire - Paul Kagamé veut renforcer l'axe Abidjan-Kigali

Paul Kagame arrive, ce mercredi 19 décembre 2018, à Abidjan, pour un séjour de 48 heures. Un pont aérien a été établi entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda, en novembre 2015, à travers la signature d'un protocole pour l'ouverture d'une ligne aérienne directe AbidjanKigali. Celle-ci est desservie par Air Côte d'Ivoire et Rwandair.

Mais le Président Ouattara et son homologue du Rwanda, Paul Kagame, qui se connaissent bien et s'estiment énormément, ont décidé de donner un coup d'accélérateur à la coopération entre leurs deux pays pour qu'elle prenne de l'altitude et atteigne rapidement la vitesse de croisière voulue.

La visite de Paul Kagame qui débute ce mercredi pour s'achever demain entre dans ce cadre. Mettre en place des instruments pour renforcer les relations entre ces deux pays qui peuvent grandement contribuer au développement de l'Afrique.

C'est vrai qu'il existe des accords. Notamment dans le domaine du transport aérien, comme nous l'avons mentionné plus haut, mais également dans ceux de la culture et de la recherche scientifique et technique.

C'est vrai aussi qu'il y a un traité d'amitié et de coopération signé le 30 janvier 1985, toutefois, au niveau des relations économiques et commerciales, il y a encore des pas à poser.

Selon des données, en 2017, la valeur des échanges commerciaux était de 81 millions de FCfa, essentiellement générés par les exportations ivoiriennes vers le Rwanda. Les accords qui seront probablement signés au cours de cette visite corrigeront cette faiblesse.

Il y a également d'autres domaines à explorer. Le tourisme, la sauvegarde de la faune et l'aménagement des réserves et parcs animaliers, l'agriculture (la culture du café), l'assainissement, l'aménagement urbain, la salubrité.

Ici, il faut songer à prévoir une coopération décentralisée entre le district d'Abidjan et la ville de Kigali classée parmi les villes les plus propres au monde.

Les Tic et les échanges d'expériences en matière de gestion post-crise peuvent aussi figurer au nombre des domaines à explorer.

Tout cela pourrait être étudié en profondeur dans le cadre d'un mécanisme de consultation, telle une Commission mixte de coopération. Celle-ci traduira en acte la volonté réaffirmée des deux Chefs d'Etat de consolider les relations entre leurs pays.

La visite de Paul Kagame fait suite à celle du Président Ouattara à Kigali. En avril, le Chef de l'État s'était rendu dans la capitale du Rwanda où il avait échangé avec son homologue dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail.

Les deux hommes d'État avaient convenu de se rencontrer régulièrement et de travailler ensemble à l'essor de leurs pays et du continent africain dont ils sont deux leaders incontestables.

Le Président Kagame arrive avec son épouse, Jeannette Kagame. Engagée dans la lutte contre le Sida, la Première dame rwandaise est la présidente-fondatrice de la fondation Imbuto (le mot Imbuto est un terme des langues Kinyarwanda et Kirundi, les langues nationales du Rwanda et du Burundi.

Il signifie: semences de choix (fruit), c'est-à-dire quelque chose qu'on sème, qui poussera et donnera des fruits). Jeannette Kagame aura une série d'activités avec la Première dame ivoirienne, Dominique Ouattara.