Soudan: La délégation du Parlement panafricain visite l'Union féminine

Une délégation du Parlement africain a visité l'Union islamique mondiale des femmes.

Le Secrétaire général de la Fédération, Dr. Afaf Ahmed a donné une introduction au syndicat, sa vision et sa poursuite du rôle et de l'objectif afin de réaliser la paix dans le monde et de l'autonomisation des femmes.

La chef de la délégation en visite, Dr. Hun Aneva a exprimé son plaisir de sa visite au Soudan et a salué les efforts de l'Union et a parlé sur des femmes en général et des femmes au Soudan et de l'ampleur de leur autonomisation et de leur développement dans de nombreux domaines.

Elle a noté aux difficultés et les problèmes qui limitaient le développement des femmes.

Aneva a examiné le protocole de Maputo et a exhorté à être crédible et a informé sur les projets du futurs de l'Union y compris le projet de bourses d'études pour les étudiantes à l'Université de l'Afrique et la réduction de la mortalité maternelle et infantile, et a promis de soutenir ces grands projets.