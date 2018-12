Sénégal: Requête d'audit des finances publiques sous Macky Sall - Amadou Ba «rectifie» Karim Wade

L'interpellation par Karim Wade de la communauté des partenaires techniques et financiers afin de diligenter un audit des finances publiques et un état des lieux de la situation économique et financière du Sénégal n'agrée pas le ministre de l'Economie Amadou Ba.

En réplique à la dernière sortie du candidat du Pds à la présidentielle, en marge de l'ouverture du Groupe consultatif de Paris sur le financement de la phase 2 du Pse, Amadou Ba indexe « un discours malintentionné et truffé de contrevérités ne peut rester sans réponse dans le seul souci de rétablir la vérité sur les faits évoqués ».

Dans une note transmise à la presse hier, mardi, le ministre de l'Economie s'est ainsi évertué à démonter, chiffres à l'appui, les allégations de l'ancien ministre d'Etat libéral.

Non sans manquer de lister les divers impairs de l'ancien président et père de Karim Wade, dans la gestion patrimoniale du Sénégal, qui ont finalement conduit à sa destitution en 2012 par les citoyens à bord de l'apoplexie. Suffisant pour le ministre Amadou de dire : « M. Wade, nous sommes très à l'aise pour faire un état des lieux.

Le Président de la République, M. Macky Sall, qui a bénéficié de la confiance des Sénégalais et de celle de la communauté des partenaires techniques et financiers a pris la mesure de vos errements et y a apporté des actions correctives, dès les premières heures de son mandat ».

Et de citer dans la foulée les divers actes de redressement économique opérés par Macky Sall. Et dans ce listing, Amadou Ba passera en revue tout le bilan du président Macky Sall au cours de son magistère à la tête du Sénégal.

Au final, Karim Wade sera invité à mieux s'imprégner « des réalités de votre pays, un pays qui s'est inscrit de manière irréversible dans une nouvelle trajectoire de développement avec le Plan Sénégal Emergent ».