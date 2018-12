Sénégal: Groupe consultatif de Paris - 7 conventions de financement signées avec les Ptf pour 262,6 milliards de FCfa

Une partie des engagements pris par les Partenaires techniques et financiers du Sénégal ont été concrétisés le jour même du Groupe consultatif de Paris. Ce jour, 7 conventions de financement ont été signées pour un montant de 262,6 milliards de FCfa.

Pendant la réunion du Groupe Consultatif pour le financement du Plan d'actions prioritaires (PAP), dans sa phase 2 (2019-2023), tenu le 17 décembre dernier, à Paris (France) et en présence du président de la République, Macky Sall, le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, Amadou BA, a procédé à la signature de sept conventions de financement avec Cinq Partenaires techniques et financiers (Ptf) : l'Union Européenne (UE), la Banque Européenne d'Investissement (BEI), la Banque Africaine de Développement (BAD), la Banque Mondiale et le Fonds International de Développement Agricole (FIDA), pour un montant total de 262,6 milliards de FCFA avec les Partenaires Techniques et suivants.

Il s'agit de l'Union Européenne, pour un montant de 90 milliards de FCFA, destiné aux opérations suivantes : appui budgétaire de 77 milliards de FCFA ; projet de dépollution de la Baie de Hann, pour un montant de 9,7 milliards de FCFA ; facilité technique pour accompagner les investissements privés, pour un montant de 3,3 milliards de FCFA.

L'autre convention de financement a été signée avec la Banque européenne d'investissement (BEI), pour un montant de 42,6 milliards de FCFA, pour le financement des travaux de réhabilitation de la route Sénoba-Ziguinchor-Mpack.

Avec la Banque Africaine de Développement (BAD), pour un montant de 33,2 milliards de FCFA pour le financement du projet d'amélioration de l'accès à l'électricité dans les zones péri-urbaines et rurales, pour un montant de 28,4 milliards FCFA et du projet de construction du pont de Rosso pour un montant de 4,8 milliards de FCFA .

Concernant la Banque mondiale, le montant de 71,8 milliards de FCFA est destiné d'une part, au Projet investir dans les premières années pour le développement humain au Sénégal (PIPADHS) pour un montant de 41,8 milliards de FCFA et qui vise l'amélioration de la prestation de certains services qui favorisent le développement de la petite enfance dans les zones mal desservies du Sénégal, et d'autre part, au Projet de renforcement de l'employabilité des jeunes à travers l'apprentissage non formel, pour un montant de 30 milliards de FCFA.

S'agissant du Fonds international de développement agricole (Fida), le financement est de 25 milliards FCFA au titre à la mise en œuvre du Programme d'appui au développement agricole et à l'entreprenariat rural Phase II.