Congo-Kinshasa: Meeting à N'djili et Martyrs - Kinshasa vers un week-end très mouvementé !

Ce vendredi 21 décembre, une pluie de meeting s'annonce à Kinshasa, capitale de République Démocratique du Congo. Les trois principaux candidats à la présidentielle du 23 décembre 2018 se préparent à faire des démonstrations de force dans les grands espaces publics.

Les trois leaders seront de retour à Kinshasa, après avoir sillonné dans le Congo profond à la conquête de l'électorat. Cependant, Shadary et le FCC sont annoncés au stade des Martyrs de la pentecôte, alors que Lamuka et son ticket "Fayulu", feront vibrer le terrain Sainte Thérèse de N'djili, tandis que le duo Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe de la coalition "Cap pour le Changement", vont se donner rendez-vous à l'espace Sainte Thérèse à la fin de cette même semaine. Voilà, ce qui sera le décor pour ce weekend, alors que la campagne électorale sera à sa fin.

Le meeting de la coalition "Lamuka", n'aura plus lieu ce mercredi au Stade Tata Raphael. D'autant plus que, le gestionnaire de cet espace mythique, n'a plus donné une suite favorable à la demande introduite par les services de Martin Fayulu. Dorénavant, c'est à l'espace Sainte Thérèse que Martin Fayulu va communier avec ses sympathisants, cela après sa tournée de campagne électorale à travers le pays. Entretemps, le vendredi prochain, tous les enjeux seront au rendez-vous lors de ces mégas meetings projetés par les deux autres principaux challengers les plus en vue à la présidentielle de dimanche 23 décembre 2018. Du côté du Front Commun pour le Congo, les choses sérieuses vont devoir se réaliser. Car, l'on se souviendra qu'à la date du 27 octobre 2018, alors qu'il tenait son premier meeting populaire, le FCC avait réalisé des marées humaines. Et surtout qu'il s'agissait de la présentation publique de leur candidat, en la personne de Ramazani Shadary.

Pendant ce temps-là, le fils biologique de feu Etienne Tshisekedi et son acolyte Vital Kamerhe, les deux vont, à leur tour, démontrer la force de "Cap pour le Changement". Qui, avec une expérience de plusieurs années en politique, ont toujours lutté pour les intérêts de la population, devront cette-fois-ci, montrer leur supériorité.

Plusieurs challengers, un seul vainqueur

Ce qui est sûr, ce qu'après le 23 décembre 2018, un seul des candidats à la Présidentielle du 23 décembre 2018, va remporter ces joutes électorales. Et c'est celui qui va succéder à Joseph Kabila, et pourra prêter serment le 12 janvier 2019, pour prendre les clés du palais de nation. Pour y arriver, le processus électoral devrait à tout prix être crédible et transparent. Ainsi, il va éviter au pays de replonger dans la crise postélectorale, comme ce fut le cas en 2011 et 2006 avec des violences ayant causé la mort de plusieurs personnes en pleine capitale.