Congo-Kinshasa: RJRD - Samba Ousmane déplore les actes des violences pré-électorales

A soixante-douze (72) heures de la fin de la campagne électorale, en République Démocratique du Congo, le Rassemblement des Jeunes pour la Reconstruction et le Développement (RJRD), parti politique en RD-Congo, par la bouche de M. Samba Ousmane Alfred-Trésor, président sectionnaire de la Commune de Kasa-Vubu, fustige de la manière la plus catégorique, l'escalade des violences meurtrières auxquelles certains candidats président de la République sont butés, les empêchant même de battre campagne dans certaines villes du pays. C'est notamment, le cas des violences qu'a connu la coalition de l'opposition Lamuka de Martin Fayulu Madidi à Lubumbashi et ailleurs. Ces cas des violences ont causé mort d'hommes, indique-t-il. Et pourtant, a-t-il renchéri, la Constitution de la République consacre l'équité et l'égalité pour tous les candidats de battre campagne. C'est qui veut dire, tous devront bénéficier du même traitement sur le plan sécuritaire en plus de la liberté de mouvement pour chacun de faire sa campagne sur toute l'étendue du territoire national.

Le président du RJRD Kasa-Vubu qui s'est prêté aux questions de votre quotidien La Prospérité hier mardi 18 décembre 2018, déclare que les élections étant la voie royale pour se choisir de nouveaux dirigeants et d'assurer une alternance crédible, celles-ci devraient être ce rendez-vous important de l'histoire du pays où Majorité et Opposition doivent cultiver les règles de l'art démocratique afin de tirer le peuple du bourbier ou de la misère qui l'accable depuis plusieurs années.

Par ailleurs, le RJRD a du mal à comprendre que dans un quartier ou périmètre hyper sécurisé par l'armée, la police et les forces de sécurité qu'il se produise un incendie criminel sans que tous ces services ne soient à mesure de dissuader l'ennemi. Qu'à cela ne tienne, il insiste pour que la police et toutes les forces de l'ordre puissent jouer correctement leur rôle de sécurisation des élections le dimanche 23 décembre 2018. Et que la population aille voter en toute quiétude sans incident, a recommandé Samba Ousmane Alfred-Trésor, président sectionnaire RJRD/Kasa-Vubu.