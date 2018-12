Algérie: Tlemcen - Ouverture du salon national du livre avec la participation de 20 maisons d'édition

Tlemcen — Le 3e salon national du livre s'est ouvert mardi soir à la maison de la culture "Abdelkader Alloula" de Tlemcen avec la participation de 20 maisons d'édition.

L'ouverture de cette manifestation organisée jusqu'au 29 décembre sous le slogan "Djalissoukoum" par le centre des arts et des expositions de Tlemcen, a enregistré une affluence considérable de visiteurs venus découvrir de nouvelles publications.

Le salon expose en vente plus de10.000 titres et un espace est réservé aux dernières publications du ministère de la Culture, un autre à la vente dédicace et un troisième aux enfants leur permettant la lecture et la participation à des concours et jeux.

Cette manifestation culturelle constitue une occasion d'accueillir de grands écrivains et poètes de différentes wilayas du pays pour exposer leurs expériences dans le roman et la nouvelle, a souligné Amine Boudefla, directeur du centre des arts et des expositions de Tlemcen.

En marge de ce salon, des conférences sur le récit, l'écriture cinématographique, la traduction et autres seront animées par des écrivains.