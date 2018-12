Algérie: APN - Installation du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Tunisie

Alger — Le groupe parlementaire d'amitié "Algérie-Tunisie" a été installé, mardi, au siège de l'Assemblée populaire nationale (APN), a indiqué un communiqué de la chambre basse du parlement.

Supervisant la cérémonie d'installation du groupe parlementaire d'amitié, en présence de l'ambassadeur de la Tunisie à Alger, Ennasser Essayd, le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale établie à l'étranger à l'APN, Abdelhamid Si Afif a rappelé les relations "distinguées, fortes et profondes unissant l'Algérie et la Tunisie", soulignant, à cet égard, que l'Algérie "sous la conduite du président Abdelaziz Bouteflika demeure convaincue que la Tunisie est sa soupape de sécurité et n'oubliera jamais sa position et son soutien lors de la lutte pour la libération et durant la tragédie nationale".

Il a réitéré, à cet égard, l'attachement de l'Algérie à "raffermir les liens de fraternité et d'amitié entre les deux pays et à asseoir une complémentarité effective au mieux des deux peuples frères".

M. Si Afif a relevé, par ailleurs, l'impératif pour l'Algérie et la Tunisie "de s'ériger en locomotive pour permettra à l'Union du Maghreb arabe (UMA) de recouvrer sa place et son rôle, tout en coordonnant leurs efforts pour faire face aux différents défis et menaces à l'instar du terrorisme, de la migration, de la traite humaine et des drogues, d'une part et promouvoir une approche visant à asseoir la paix, la sécurité et le développement dans la région", a-t-il soutenu.

L'installation de ce groupe "contribuera à la dynamisation de la diplomatie parlementaire, au soutien de la coopération parlementaire entre les deux instances législatives, et renforcera les liens d'amitié entre les deux pays en droite ligne avec la volonté politique des dirigeants des deux pays", a-t-il poursuivi.

Pour sa part, l'ambassadeur tunisien a affirmé que l'installation du groupe parlementaire d'amitié "Algérie-Tunisie" constitue "une autre pierre apportée à l'édifice des relations liant les deux pays, et contribuera à leur développement dans divers domaines". Il a exprimé, par la même occasion, sa volonté d'élargir la coopération bilatérale aussi bien au niveau régional qu'international, tout en soutenant les candidats à la tête des deux pays.

La présidente du groupe parlementaire d'amitié (Algérie-Tunisie), Faiza Bouhamed a fait savoir, de son côté, que "beaucoup de travail attend ce groupe, notamment le renforcement de la coopération, l'échange d'expériences entre les parlementaires, les hommes d'affaires et les experts".