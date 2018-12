Tunisie: «Hors-lits» fait des petits !

Avec cette nouvelle édition de «Hors-lits», il est question du 9e road trip artistique qui sillonnera les villes de Sidi Bouzid (19 avril 2019), Sfax (20 avril 2019), Mahdia (21 avril 2019), Siliana (26 avril 2019) et Tunis (27 et 28 avril 2019) avec pour guide des artistes de Tunisie et de France.

Pour mettre en place ce voyage artistique, et bien préparer ce parcours citadin guidé, «Al badil - L'alternative culturelle» offre une formation gratuite aux jeunes de ces gouvernorats. Ils seront 25 jeunes à bénéficier de deux ateliers autour du management culturel et de la gestion et création de projets artistiques, avec à la clé, la participation à l'organisation de «Hors-lits» dans leurs propres villes. Cette formation sera assurée par des professionnels du métier de Tunisie et de France et se tiendra du 9 au 15 février 2019 et du 11 au 15 mars 2019 dans les locaux de l'association.

Diffuser des artistes méconnus du grand public, rapprocher le spectacle vivant de l'habitant en proposant un festival gratuit ainsi que la création de relais pour la diffusion de «Hors-lits» à travers les gouvernorats et même en proposer d'autres formes, sont tout simplement les objectifs de «Al badil» qui assure toute forme d'accompagnement des projets qui seront proposés.

Pendant ces quatre dernières années, 45 artistes émergents et confirmés ont bénéficié d'une «plateforme de diffusion», construite par eux et pour eux.

Entre 2018 et 2023, 72 managers culturels seront outillés pour continuer à proposer plusieurs «Hors-lits» par an mais surtout de créer et de proposer leurs propres projets culturels. 2018 a été l'année de Nabeul, Bizerte, Ariana, Béja et Jendouba.

«Hors-lits», qui a commencé à Tunis, en 2014 en proposant des performances artistiques chez l'habitant dans des lieux improbables comme un toit, une cuisine, un salon, se voit plus grand et plus ambitieux, chaque ville peut avoir son «Hors-lits», une vision nouvelle de l'art «invasif» qui va à la rencontre du public en lui proposant des formes nouvelles qui éveillent et interpellent.