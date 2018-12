Tunisie: Renforcement de la coopération bilatérale

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, et son homologue sénégalais, Macky Sall, ont présidé, hier soir, au palais de Carthage, une cérémonie au cours de laquelle plusieurs accords ont été signés entre les deux pays dans les domaines de l'éducation, de la poste, des TIC, de l'économie numérique et de la culture. Ces derniers visent à exploiter davantage les opportunités de partenariat existantes et à consacrer la vocation africaine de la Tunisie.

Le premier accord concerne le domaine éducatif. Il a été signé pour la partie tunisienne par Khemaies Jhinaoui, ministre des Affaires étrangères, et pour la partie sénégalaise par M. Sidiki Kaba, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Ces mêmes parties ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente dans les domaines de la Poste, des technologies de l'information, de la communication et de l'économie numérique.

Pour la coopération culturelle, le ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zine El Abidine, et son homologue sénégalais, Abdou Latif Coulibaly, ont ratifié un avenant à la convention existante entre les deux pays depuis 1962. Les deux parties ont signé également un programme exécutif de coopération culturelle et ce, pour la période allant de 2018 à 2020. Autre accord signé : une convention de coproduction cinématographique et de coopération dans le domaine du cinéma.

Sur le plan économique, c'est un protocole d'accord de coopération, entre le Centre de promotion des exportations (Cepex) et l'Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex), qui a été signé par Mohamed Lassaâd Laâbidi, président-directeur général du Cepex, et son homologue Malick Diop, directeur général de l'Asepex.

Il est à rappeler que les relations tuniso-sénégalaises sont régies par plus de 67 accords de coopération dans différents domaines et que les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint, jusqu'au mois d'octobre 2018, plus de 112 millions de dinars.