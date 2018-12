Tunisie: On attend des réponses

Mais bien avant de répondre à ces questions, il est à préciser que certaines sources proches du Chef du gouvernement laissent entendre, ces derniers jours, qu'il s'adressera aujourd'hui ou demain au peuple mais sans préciser les thèmes qu'il abordera laissant, -- comme d'habitude -- aux journalistes et aux observateurs et surtout aux chroniqueurs TV et radios, le soin de prophétiser sur ce qu'il va révéler au public.

Et ces mêmes pronostiqueurs d'assumer la responsabilité de leurs pronostics dans la mesure où du côté du palais de la Kasbah, toutes les indiscrétions distillées à titre d'exemple sur les intentions futures de Youssef Chahed, par Leila Chettaoui ou Walid Jalled voire Sahbi Ben Frej ou Mustapha Ben Ahmed autoproclamés et intronisés par certains médias comme les plus proches collaborateurs et architectes de son futur parti, «n'engagent que ceux qui les fournissent aux médias».

Sauf que le mystère dont on essaye d'envelopper les activités et les programmes d'avenir du chef du gouvernement et peut-être le futur président du parti «Amal Tounès» ou «Parti de la coalition nationale» ne peut nous empêcher d'essayer d'approcher les grands thèmes qui meubleront l'intervention télévisée du chef du gouvernement attendue dans les prochaines heures.

Youssef Chahed pourrait aborder quatre dossiers, d'actualité, au moins parmi les plus brûlants, dossiers qui préoccupent les Tunisiens et dont ils attendent une réponse claire de la part du locataire du palais de La Kasbah.

D'abord, une réponse précise et si possible définitive de la part du gouvernement à propos des revendications de l'Ugtt pour ce qui est de la grève générale de la fonction publique prévue le 17 janvier prochain.

En d'autres termes, Youssef Chahed qui a rencontré, hier, Noureddine Taboubi sans qu'une solution ne soit annoncée, va-t-il, enfin dévoiler une décision définitive, d'ici la fin de la semaine en cours quand il tiendra une nouvelle séance de travail avec le secrétaire général de l'Ugtt comme annoncé, hier, sur la page Facebook de la centrale syndicale ouvrière ?

Ensuite, que peut répondre le chef du gouvernement à ceux parmi les acteurs du paysage politique national et de la société civile qui appellent à ce que les problèmes en suspens soient résolus dans et par la rue ?

Enfin, Youssef Chahed va-t-il mettre un terme à la polémique qui ne fait qu'enfler de jour en jour ? A-t-il décidé ou non de créer son propre parti politique en prévision des élections de 2019 ? Et dans l'affirmative, va-t-il rester à la tête de son parti jusqu'aux élections ou démissionner de la présidence du gouvernement pour se consacrer à son action partisane ?

Finalement, va-t-il, enfin, réagir à la plainte déposée à son encontre par Slim Riahi l'accusant purement et simplement de complot contre la sûreté de l'Etat ou va-t-il se contenter de la décision de la justice militaire qui a classé l'affaire une première fois ?