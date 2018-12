Tunisie: 47% des émigrés tunisiens ont un faible niveau d'éducation

L'étude « Talents à l'étranger: une revue des émigrés tunisiens», réalisée par l'Organisation de coopération et de développement économique (Ocde), en partenariat avec le projet Lemma, dont les résultats ont été présentés lors d'une conférence organisée, lundi à Tunis, a donné un aperçu des effectifs des émigrés tunisiens et leurs caractéristiques sociodémographiques.

D'après l'étude, en 2015-2016, les pays de l'Ocde comptaient 630.000 émigrés tunisiens, dont 83 % d'entre eux en France, en Italie ou en Allemagne, et 76 % sont encore en âge de travailler. L'effectif des émigrés tunisiens dans les pays de l'UE avoisine les 500.000, et la majorité d'entre eux sont âgés de moins de 35 ans.

Concernant les tendances récentes de l'émigration tunisienne, l'étude a souligné qu'entre 2000-2013, les flux migratoires de la Tunisie vers les pays de l'Ocde ont augmenté de 74% (près de 27.000 par an).

Depuis 2013, les flux migratoires légaux de la Tunisie vers les pays de l'Ocde sont stables (25.000 par an). En 2016, la Tunisie occupait la 62e position en termes de flux migratoires à destination des pays de l'Ocde. « Les migrations de la Tunisie vers les pays de l'Ocde restent dominées par des flux familiaux, mais les migrations pour motif professionnel augmentent depuis quelques années et les flux d'étudiants vers les pays européens de l'Ocde ont, quant à eux, doublé depuis 2008 (plus de 6.500 permis délivrés en 2016-2017)», a précisé la même source, qui a signalé que « la part des Tunisiens dans le total des permis délivrés pour motif d'études par la France a atteint près de 6 % en 2017, ce qui fait de la Tunisie le quatrième pays d'origine des étudiants étrangers venant de pays tiers en France, derrière le Maroc, la Chine et l'Algérie».

Quant aux caractéristiques sociodémographiques de la diaspora tunisienne, l'étude a montré que les disparités entre le niveau d'éducation des descendants d'émigrés tunisiens et les émigrés tunisiens sont importantes.

Dans les pays de l'Ocde, 47% des émigrés tunisiens présentent un faible niveau d'éducation. Toutefois, ce niveau tend à augmenter et l'on constate, par ailleurs, que 77% des descendants d'émigrés tunisiens ont un niveau d'éducation intermédiaire ou élevé. Les émigrés tunisiens récents sont majoritairement jeunes et qualifiés.

D'après l'étude, les situations des émigrés tunisiens sur le marché du travail sont hétérogènes selon les pays d'accueil: en Amérique du Nord ou en Suisse, les émigrés tunisiens ne trouvent pas de difficultés sur le marché du travail, tandis que les pays européens (France, Italie ou Belgique), les émigrés tunisiens ont des taux d'emploi relativement bas et des taux de chômage relativement élevés. Toutefois, les émigrés tunisiens diplômés du supérieur ne rencontrent pas de difficultés supplémentaires à valoriser leurs diplômes par rapport aux personnes nées dans le pays.

En ce qui concerne les liens entre la Tunisie et sa diaspora, l'étude a précisé que l'effectif total des Tunisiens de retour âgés de 15 ans et plus résidant en Tunisie en 2014 était de l'ordre de 60.000, dont 20.000 sont revenus après 2009. Deux tiers d'entre eux résidaient auparavant dans un pays de l'Ocde. A leur retour, les émigrés tunisiens occupent souvent des emplois complémentaires à ceux occupés par le reste de la population.

Selon la même source, « Les Tunisiens de retour hautement qualifiés jouent à ce titre un rôle clé et il est indispensable de valoriser au mieux leurs compétences. Les Tunisiens de retour, mais aussi les émigrés tunisiens résidant encore à l'étranger contribuent également au développement économique de la Tunisie à travers leurs transferts de fonds, de la création d'entreprises ou d'investissements, qui sont des moteurs-clés de la création de nouveaux emplois».