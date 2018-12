Tunisie: Comment changer de métier ?

Pour permettre de franchir sereinement chaque étape de ce processus, quelle que soit la situation et les projets du candidat à la reconversion, la Chambre tuniso-allemande de l'Industrie et du Commerce a mis en place un mécanisme, le Centre d'orientation et de reconversion professionnelle (Corp), qui accompagne tout ce parcours de la reconversion professionnelle.

Chaque parcours se compose d'étapes-clés :

- La première étape est l'identification du métier envisagé en collaboration avec les entreprises.

- La deuxième étape est celle de la réalisation d'une fiche de description de poste.

- La troisième étape concerne la conception d'un programme de formation ayant pour modèle l'expérience allemande dans les métiers identifiés.

- La quatrième étape est l'Assessment Center qui représente la phase de sélection des candidats, suivie de la formation prodiguée par des formateurs en la matière.

Ces étapes seront clôturées par le placement des candidats ayant réussi leur reconversion, nantis de leur certificat de réussite remis au cours d'une cérémonie.

De ce fait, la reconversion professionnelle représente, non seulement une prise de conscience, mais également un nouveau départ pour reprendre en main une carrière parfois vacillante. Par le truchement du Corp, nombreuses sont ainsi les personnes qui réussissent annuellement une reconversion vers toujours plus d'épanouissement et plus de succès professionnels. Entre 2015 et 2017, 203 candidats ont pu bénéficier d'une reconversion avec un taux de 91% de placement.

C'est suite à cette approche que des candidats ont été reconvertis vers des secteurs porteurs qui recrutent, tels que le numérique, le développement web ou encore le community management. Ces métiers se sont développés rapidement grâce aux réseaux sociaux, d'autres se développent face à une demande de plus en plus grande du marché du travail.

Les candidats ont pu également bénéficier, à travers le Corp, d'une reconversion vers d'autres métiers d'avenir, tels que :

- Chefs de produit textile

- Techniciens vidéosurveillance

- Installateurs système d'alarme

- Technicien en maintenance des systèmes automatisés...

Si certains décident de se reconvertir pour changer totalement de profession, d'autres souhaitent juste faire évoluer leur carrière, ainsi que leur salaire. Deux filières existent donc. Ceux qui souhaitent rester dans la même branche professionnelle, mais changer de poste pour obtenir plus de responsabilités, et ceux qui veulent se reconvertir en profondeur, pour entièrement changer de filière et de milieu professionnel.

En somme,le Corp œuvre, à travers la reconversion professionnelle, à une meilleure employabilité des chercheurs d'emploi et se présente comme l'une des solutions au chômage des jeunes, grâce au rapprochement des qualifications de ces derniers avec les besoins réellement exprimés par le marché de l'emploi.