Tunisie: La Tunisie condamne énergiquement

Le nombre des émigrés tunisiens irréguliers s'élève à 200 mille, a affirmé Trabelsi à l'inauguration de ce séminaire, soulignant que le gouvernement soutient leurs droits à l'accès aux services et à l'intégration aux pays d'accueil et n'accepte leur retour que s'ils expriment le désir de retourner.

Le ministre a dénoncé le recours de certains pays d'accueil à des mesures unilatérales, précisant que la problématique de la migration irrégulière ne peut se résoudre qu'à travers le recours aux conventions et rencontres internationales.

Trabelsi a annoncé que son département envisage de soumettre la stratégie nationale migratoire à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), en 2019, dont l'objectif est d'instaurer un système institutionnel pour la migration, l'asile et la résidence en Tunisie.

Le problème de la migration irrégulière ne doit pas dissimuler les problèmes de la majorité des émigrés irréguliers, dont les pays d'origine souffrent de guerres, de conflits et de conditions économiques difficiles, a-t-il indiqué, insistant sur la nécessité de traiter la question de la migration avec plus de responsabilité et en optant pour plus d'égalité entre pays du nord et pays du sud et pour un système économique mondial plus équitable.

De son côté, Lorena Lando, chef de mission à l'Organisation internationale pour les migrations en Tunisie (OIM), a évoqué les relations transversales entre la migration et les objectifs de développement durable (ODD), précisant que la préparation d'une stratégie nationale en Tunisie peut figurer parmi les solutions envisageables du problème de la migration.

Le nombre des immigrés étrangers en Tunisie est estimé à 600 mille, celui des émigrés tunisiens irréguliers à l'étranger est de 1,3 million, a-t-elle fait savoir, indiquant que la migration interne en Tunisie se manifeste clairement entre zones rurales et urbaines.

Ce séminaire a été organisé à l'initiative de l'Observatoire National de la Migration (ONM), avec la participation du Ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération Internationale et de l'Institut National de la Statistique (INS), en partenariat avec l'Organisme des Nations unies chargé des Migrations/Organisation Internationale pour les Migrations (OIM).