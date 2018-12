Congo-Kinshasa: Ligue nationale de football - Bazano dit gagner son match contre Sanga Balende par forfait et rentre mercredi à Lubumbashi

Le choc entre Sa Majesté Sanga Balende et Jeunesse Sportive Groupe Bazano, reprogrammé il y a six jours pour mardi 18 décembre, au stade Kashala Banzola, à Mbuji-Mayi n'a plus eu lieu. Et pourtant, l'équipe visiteuse séjourne sur place dans la ville capitale du diamant depuis lundi, avec son effectif au grand complet.

A l'heure du match, Groupe Bazano s'est rendu au stade, parce que déterminé de réaliser un bon résultat, à défaut d'une victoire. Mais, curieusement, Sanga Balende et les officiels du match ont brillé par leur absence.

C'est pendant le réchauffement, que le comité de l'équipe apprendra le report de ce match à mercredi 19 décembre, un désagrément qui porte la signature des dirigeants de la Ligue de football du Kasaï Oriental (LIFKOR).

Très mécontent de cette décision unilatérale et inattendue, à moins de 24 heures du coup d'envoi du match, Groupe Bazano qui court derrière le mouvement des vols commerciaux avec ses moyens de bord, a décidé de rentrer mercredi dans son fief, à Lubumbashi, et n'aura donc plus jouer ce match comptant pour la 14ème journée du 24ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT).

Pour le président du Groupe Bazono, Chairman Mesachak Kasongo Mambwisha, son équipe gagne le match par forfait : « c'est une attitude que nous déplorons. Nous avons un sérieux problème de vol, le prochain vol sur Lubumbashi c'est le samedi prochain. Nous serons obligés de payer les pénalités auprès du transporteur si nous ratons le vol de ce mercredi, et nous devons couvrir les frais de séjour de la délégation. Chose qui est impossible pour nous qui fonctionnons avec les moyens de bord. Pour nous, nous avons gagné le match par forfait et nous rentrons mercredi comme initialement prévu dans notre agenda », a-t-il déclaré.

Une chose est vraie, la LIFKOR n'a pas qualité de changer brusquement la date du match sans l'accord préalable de deux équipes, à l'insu de l'organisateur, qui est la Linafoot.

Linafoot : Mazembe inflige à Dragons Bilima (3-0)

A Lubumbashi, à Kamalondo, le Tout-Puissant Mazembe Englebert a infligé à l'AS Dragons Bilima une défaite de 3-0, en match de la 14ème journée. Glody Likonza (27ème) a ouvert le score sur un très bon service de Jackson Muleka. Meshack Elia (45+3) a alourdi le score sur coup franc à la grande désolation des Monstres impuissants dans tous les compartiments.

A la reprise, Mazembe va rater beaucoup d'occasions, avant finalement de réussir le troisième but, l'œuvre de Koffi Kouame sur pénalty consécutive à une faute sur Chiko Ushindi à la (86ème).

Pour le coach Neeskens Mateleka de l'AS Dragons, le match n'as pas été facile pour son équipe : « en tout cas, ça n'a pas été facile pour nous. Nous avons joué avec onze joueurs seulement, aucun joueur de réserve. C'est pitié ! Nous sommes arrivés à Mbuji-Mayi avec 14 joueurs, après le match contre Sanga Balende, trois joueurs ont écopé des cartons jaunes, et sont rentrés à Kinshasa. Avec onze joueurs seulement, nous avons seulement limités les dégâts », a-t-il déclaré à la conférence de presse d'après match.

Par cette victoire, Mazembe totalise 46 points en 16 matches joués, tandis que l'AS Dragons Bilima reste avec ses 6 points, 14 matches joués.

Un match important pour les Corbeaux, qui aussitôt après, vont prendre la direction de Lusaka, en Zambie, pour leur match contre Zesco United, le 22 décembre, dans le cadre des 16ème de finales retour de la Ligue de champions de la Caf.