Congo-Kinshasa: Bientôt la fin de la campagne - L'opposition Congolaise pourrait entamer le chemin de l'unification

Fini la recréation. C'est la reprise des cours ! Le vieux slogan de l'école primaire rattrape, à ce jour, la classe politique congolaise. A 3 jours de la fin de la campagne électorale et à 5 jours de la date fatidique des joutes électorales, soit le 23 décembre 2018, les barrières se brisent et le radicalisme se rétracte.

Le match devient plus serré qu'avant. Ceux qui pensaient être les seuls à s'imprégner du processus dans tous ses rouages, se sentent de plus en plus surpris. Du côté de l'opposition, les avis changent et évoluent selon le regard critique de chaque leader et les enjeux du moment. Fayulu, l'opposant tant redouté et le grand réfractaire de la MAV, celui qui aurait pendant longtemps accuser cette machine de favoriser la tricherie, l'ayant longuement récuser, accepte enfin d'aller aux élections avec cet outil mais simplement à titre d'imprimante.

Cette décision avance le candidat numéro 4 de la réalité du processus électoral, puisque jusque jusqu'à preuve du contraire, la MAV demeure l'unique voie de participation aux élections. Ce jugement de MAFA déstabilise-t-il la position de FATSHI par rapport à son potentiel électorat ? La question demeure, pourtant une chose est certaine, dans cette façon d'aller en ordre dispersé de l'opposition, ces acteurs offrent au candidat du FCC une passe en or pour qu'il marque, au vu et au su de tous, un but qu'ils tenteront de qualifier de hors jeu. L'idéal serait, pour certains, de s'allier.

En effet, du fait que les limites tracées autrefois se repoussent de mieux en mieux, les éventuels "défenseurs des intérêts du peuple, FATSHI et MAFA," pourraient, à en croire certains observateurs, abandonner leurs propres intérêts et prioriser celui du peuple en se désistant l'un pour l'autre en vue de remporter haut la main le combat très prochain du 23 décembre 2018. D'après le paysage actuel de la situation politique, ne serait-ce pas vers ce schéma que l'on tend ? S'interrogent plusieurs personnes qui regardent le processus de près et tentent de l'analyser. Est-ce le fait que l'accord de Genève ait donné lieu à un dépiècement de l'opposition ou c'était une stratégie de ces ténors pour se renouer en dernière minute et écraser le dauphin du FCC ? Le pas franchi par Fayulu en serait-il l'un des puzzles de ce stratagème ? Rêve, espoir vain ou illusion d'optique ? La vraie réalité se trouve dans les accords des hommes politiques, dans leurs promesses et leurs pensées.

Il est vrai que les Congolais, du moins pour la plupart, soupirent intensément à l'idée de voir l'opposition réunit en ce dernier virage. Les descendants chers à Lumumba voudraient à tout prix, l'expriment-ils à vive voix, voir une autre tête aux commandes de la RDC.

Plus qu'une estimation ou une machination du peuple, il s'avère vrai et bénéfique aux opposants de s'allier. Car, le simple fait d'imaginer MAFA ainsi que FATSHI de commun accord, s'alliant, représenterait, sans nul doute, un gros risque, un coup tordu et ruelle sombre et épineuse pour ERS. L'unique candidat du FCC serait désormais en face du seul gros poisson et choix des poids lourds de l'opposition. L'alliance, présagée et projetée, symboliserait, selon ceux qui adhèrent au schéma du changement, la déstabilisation du possible règne de Shadary, la ruine de tous leurs espoirs, la chute de la Kabilie et donc l'arrêt de la continuité.

Toutefois, libre au peuple de présager et voir le dessin actuel de la scène politique. L'opposition tend vers une projection d'unification, le renouement et/ou le remariage qui pointent à l'horizon. Tous deux font courir les marées humaines et mobilisent avec eux une ribambelle des personnes. A ce stage, un seul problème referait surface, celui de la base, de la volonté des partisans. FATSHI, le célèbre fils du Sphinx de Limete, grand opposant attaché aux us et coutumes ainsi qu'à la lignée de son père est, très souvent confronter à la volonté de sa base à qui il veut rester fidèle, et à ce titre MAFA serait le mieux placer pour se désister en faveur de son égo, son homologue.

Ainsi, d'aucuns considèreraient-ils l'acception de la MAV par FAYULU comme le "un" qui conduirait au "mille". L'espoir fait vivre, avancent certains, il n'est jamais trop tard pour mieux faire, à la classe politique de voir le meilleur optique. Entre temps le 23 approche à grand pas.