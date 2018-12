Ile Maurice: Kenya Airways - Déçu du traitement reçu, un couple réclame Rs 300 000 de dommages

«Nous avons vécu un véritable calvaire lors de notre voyage.» Propos de Shanmougum Rajanee Ramalinga Chetty et son épouse Vanessa Laurence Chetty. Le couple réclame des dédommagements de plus de Rs 300 000 à Kenya Airways. Il a, par le biais de son avoué, Vashish Bhugoo, servi une mise en demeure à la compagnie kenyane, la semaine dernière. Dans le document, les époux indiquent que leurs valises étaient endommagées et vides à leur arrivée.

Les faits remontent à juin. Le couple raconte qu'il a dû faire la réservation d'un billet en urgence auprès de la compagnie aérienne. Il devait se rendre en France pour rendre visite à la grand-mère de Vanessa Laurence Chetty, qui était mourante. «On devait faire le transit à l'aéroport de Nairobi et il était prévu qu'on arrive en France à 4 h 30, le 21 juin», explique le couple.

À leur arrivée à l'aéroport SSR, Shanmougum Rajanee Ramalinga Chetty et sa femme avaient sur eux trois bagages excluant leurs sacs à main. «Nous avons été informés que le vol a été reprogrammé et qu'il accuserait trois heures de retard. Pourtant, on avait parlé à un préposé qui nous avait rassurés que notre vol n'était pas concerné.»

Un problème ne venant jamais seul, le couple a été interdit d'accès à une entrée à l'aéroport de Nairobi. «Le comble, c'est que sur le vol, nous n'avons eu que de l'eau, du pain grillé et des œufs. C'est dégradant et inhumain !» s'indignent Shanmougum Rajanee Ramalinga Chetty et Vanessa Laurence Chetty.

Toujours selon le couple, il aurait séjourné dans un hôtel à Nairobi sans faire de vaccin. Il tient pour responsable la compagnie aérienne qui, dit-il, ne l'a pas informé. Shanmougum Rajanee Ramalinga Chetty et Vanessa Laurence Chetty ont également indiqué que Kenya Airways leur a dit qu'ils transiteraient par Amsterdam avant d'arriver en France et que sur place ils allaient récupérer leurs valises.

Toutefois, ce n'est qu'à leur arrivée à Charles de Gaulle qu'ils ont pu récupérer deux bagages au lieu de trois. Ils affirment avoir même eu à verser la somme de Rs 3 000 chacun à cause de la reprogrammation du vol. «Ce n'est qu'après 15 jours qu'on a reçu la valise manquante et à notre surprise, elle était vide.»

Sollicitée pour une réaction, une préposée de la compagnie aérienne confirme avoir reçu la mise en demeure. «Tout ce qui concerne des dommages et des bagages perdus, c'est le cadre juridique de Nairobi qui s'en occupe.»