Ile Maurice: Météo - Cilida passera entre Maurice et Rodrigues dimanche

D'ici vendredi 21 décembre, la tempête tropicale modérée Cilida s'intensifiera en un cyclone tropical. Et dimanche 23 décembre, le cyclone passera entre Maurice et Rodrigues. C'est, en tout cas, ce que prévoit la station météorologique de Vacoas.

Selon la station météo, Cilida, qui est située à l'est d'Agalega, se dirige lentement vers le Sud. De noter que d'ici ce soir, la tempête tropicale modérée se déplacera plus vers le Sud-Ouest et s'intensifiera.

Vendredi après-midi, l'oeil de Cilida devrait passer à environ 150 km à l'Ouest-Sud-Ouest de St-Brandon. Avant d'assumer, par la suite, une trajectoire plus vers le Sud-Est.

Ce qui fait dire à la station météo qu'à partir de vendredi soir 21 décembre, les bandes nuageuses associées à Cilida influenceront le temps à Maurice. Les averses deviendront plus fréquentes samedi ; de l'orage est également prévu. «Il est probable que le temps se détériore davantage dimanche. Les rafales pourraient attendre 90 km/h», prévient la station météo. Cilida passera entre Maurice et Rodrigues dimanche pendant la journée.

La station météo compte mettre à jour son bulletin demain, jeudi 20 décembre.

Et à St-Brandon et Rodrigues?

La station météo de Vacoas prévoit que les bandes nuageuses associées à Cilida influenceront le temps à St-Brandon à partir de demain, jeudi 20 décembre. Dans un premier temps, des averses modérées à fortes, accompagnées d'orages, et des vents forts sont attendus. La mer sera très agitée.

Les conditions devraient davantage se détériorer au fur et à mesure que Cilida s'approchera de St-Brandon. «Il est fort possible que des conditions cycloniques prévalent à St-Brandon vendredi après-midi.»

Et à Rodrigues ? C'est à partir de vendredi soir que la météo devrait se gâter. Et durant le week-end, des averses passagères et des vents forts sont attendus.