Soudan: Le Conseil Législatif de Khartoum marque l'Anniversaire de l'Indépendance

Khartoum — Le Conseil Législatif de l'Etat de Khartoum a célébré le 63e Anniversaire de la Déclaration d'Indépendance du dedans du Parlement par une Simple Cérémonie, mais il a également marqué le Salut du Premier des Décideurs de l'Indépendance, et a été honorée et fait audience des Discours du Vice-président de la République, le Dr Mohamed Osman Youssef Kibir, du Wali de l'Etat de Khartoum le Lt-Gén. (Police) Hashim Osman Al-Hussein et Président du Conseil Législatif de l'Etat de Khartoum, l'Ing. Siddig Mohammed Ali Al Sheikh.

Le Président du Conseil Législatif a déclaré que cet Anniversaire se déroulait dans des Conditions que tout le Monde savait et comprenait la Pression Economique, et a expliqué ses Excrétions Liées à la Pénurie de Pain, de Carburant et d'Argent, soulignant que la Population est Consciente, Patiente et Confiante, et soulignant que les Gens savent qu'il y a des Gens qui Cachent leurs Gains, ils ont déclaré que "la Conscience de ce Pays est la Soupape de Sécurité pour ce Pays et qu'il incite ses Dirigeants à rester dans la Cohésion et la Confiance et à relever tous ces Défis avec Détermination, Honnêteté et Clarté et à aller de l'Avant pour Renforcer cet Esprit National et cette Cohésion Forte".

Il a remercié tous les Citoyens de l'Etat de Khartoum d'être la Principale à supporter le Fardeau Economique et toutes ses Sécrétions, soulignant leur Capacité avec les Dirigeants de l'Etat à surmonter ces Obstacles en fixant des Priorités et en les Organisant conformément aux Directives pour Gérer le Budget de cette Année 2019 en Allouant le Plus Grand Nombre de Programmes de Vie quotidienne des citoyens et de Développement Rural, les Producteurs, en augmentant la production et la productivité, en encourageant et en soutenant la Participation et les Initiatives Communautaires.