Congo-Kinshasa: Henri Mova - 15 engagements pour récréer l'homme réel, véritable et originel

Quinze dimensions au total sont proposées par Henri Mova Sakanyi, candidat aux législatives nationales de décembre 2018, pour redonner à la République Démocratique du Congo l'image qu'elle mérite au vu d'énormes potentialités qu'elle regorge.

C'est ce mardi 18 décembre 2018, en effet, qu'il a décortiqué de manière détaillée les pivots stratégiques de son plan d'actions pour lesquels il compte s'employer résolument, une fois élu député national. Pour le prétendant n°508 à la circonscription électorale de la Lukunga, il possède un programme basé sur la valorisation du congolais et capable de répondre à la volonté de la population. De la réindustrialisation à la diplomatie d'influence, en passant par la sécurité sociale, Henri Mova entend récréer l'homme réel, véritable et originel dès la prochaine législature.

Son programme intitulé "Réinventer l'humanisme pour ré-enchanter le politique" se fonde sur les 4 axes stratégiques du programme d'Emmanuel Shadary qu'il a pris le temps d'éplucher également. Il s'agit du renforcement de l'Etat et l'amélioration de la gouvernance publique, la construction d'une économie diversifiée et compétitive, la lutte contre la pauvreté et la garantie de l'accès aux services sociaux de base, ainsi que le renforcement du rôle géostratégique de la RDC.

Des axes qui, selon Henri Mova, reposent sur la mise en valeur du congolais qui est au centre de la gestion de ses richesses. A ceux-là s'ajoutent d'autres valeurs prônées par la philosophie Ubuntu qui met en exergue l'apport de chacun pour la mise en œuvre de ce projet.

"Il faut faire des propositions qui atteignent la population. La problématique d'un programme pour tout politicien s'impose. Le candidat président Shadary a présenté son programme que j'ai amplifié aujourd'hui. Mais, j'avais déjà interrogé l'opinion nationale pour savoir qu'est-ce qu'était les désidératas de la population congolaise afin de faire une fusion. Dieu merci, cela a été harmonieux. Il y a des lignes sur lesquelles je pourrais prendre des engagements et si je suis élu au Parlement, je ferai en sorte que les propositions de loi aillent dans ce sens là, ou que les interpellations des membres du Gouvernement aillent dans le respect des engagements du Chef de l'Etat", a-t-il précisé.

C'est dans cette optique que le projet de société du Professeur Henri Mova pose son socle sur 15 engagements qu'il considère comme étant un coup de cœur harmonieusement peaufiné.

Coup de cœur

Il est premièrement question de la Paix et Sécurité sans lesquels aucune nation sérieuse ne peut voir l'élan de son développement prendre de l'ascendant. Ensuite, le Système Financier et Optimisation Fiscale à travers lesquels il faudra faire bouger les facteurs de production. Autre engagement, la Diversification Energétique où il démontre à quel point il est possible de produire de l'énergie à base de sources différentes telles que le vent, la biomasse,... et pour cela, il faut un investissement de taille. Faire de la RD. Congo une grande puissance mondiale à travers la Réindustrialisation et Agrobusiness et se tourner vers la Primauté aux Réseaux ferroviaires et maritimes qui sans cela, n'est envisageable aucune possibilité de développement.

Mais également la Diplomatie d'influence et Communication Corporate qui veut que l'image positive du pays soit vendue dans le monde entier. Henri Mova insiste sur le fait qu'il y ait un civisme nouveau de façon à ce que les congolais soient leur propre ambassadeur et mettent en avant les richesses de leur pays. Il poursuit avec d'autres engagements aussi efficaces qu'essentiels dont le Changement Climatique, Aménagement du territoire et Assainissement pour lesquels il exhorte le congolais à avoir le reflex de la propreté à tous les niveaux. Ce n'est pas tout, l'Education et la Formation en continue fait également partie de ses tourillons. Selon Henri Mova, l'homme est l'être le plus faible à la base.

Mais c'est notamment grâce à la formation qu'il acquiert de partout et de toutes les manières qu'il se forge sans relâche jusqu'à son dernier souffle. Il se penche, par ailleurs, sur la Jeunesse et Culture qui constitue la plus grande richesse de l'homme. Ici, ce dernier crée par rapport à ce qu'il a trouvé sur terre. Ce qui est une identité propre... autre engagement, l'Entrepreneuriat, Emploi et Pouvoir d'achat ; Femme, famille et Communauté qui est le cadre de vie et la cellule de base de tout humain qui lui permet de converger les énergies ; Nouvelles Technologies et Intelligence artificielle ; Santé, Sécurité sociale et Sport pour tous ; Rationalisation institutionnelle et Réformes pour avoir un exécutif fort et établir une bonne gouvernance ; et enfin la Justice qui doit inévitablement évoluée et devenir réellement équitable. "Si le bien n'est plus rétribué et le mal n'est plus réprimé, il n'y a plus de justice", a avancé Mova Sakanyi.

Les besoins sont énormes...

Bref, il a tout dit. Enfin, s'en est suivi la série de questions-réponses où étudiants, maraîchères, sportifs, journalistes... ont cherché un éclairage sur la quintessence du programme. Il est, toutefois, convaincu que "les besoins dans ce pays sont énormes. Il n'y a pas beaucoup d'ambitions que de discuter du changement climatique. C'est même des problématiques qui doivent préoccuper l'ensemble du peuple... il faut dynamiser toutes les sociétés sur les questions essentielles, et cela n'est pas que l'apanage de la loi. Le peuple peut aussi s'exprimer directement sans passer nécessairement par ses élus à travers notamment, des pétitions. Ce sont des problématiques réelles... l'assainissement de nos villes, les questions d'éducation, l'économie congolaise, mais surtout l'image du pays".