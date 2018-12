Congo-Kinshasa: PAPAKIN - Le Comité de Pilotage a validé le Plan de travail et Budget Annuel

Validation du PTBA (Plan de travail et Budget Annuel) du Programme d'Appui aux Pôles d'Approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et maraichers (PAPAKIN) pour la période 2018-2020, au cours d'une réunion du Comité de Pilotage ce vendredi 14 décembre 2018.

Il s'agissait, en effet, d'une réunion qui a été présidée par le Secrétaire Général à l'Agriculture, M. Evariste BUSHABU BOPEMING, en sa qualité du Président du Comité de Pilotage, et à laquelle avaient pris part le Secrétaire Général au Développement rural, les deux Ministres provinciaux de l'Agriculture du Kwilu et du Kongo Central, le Coordonnateur National Popaul KIZUNGU ainsi que tous les responsables de différentes composantes et les chefs d'antennes du PAPAKIN, les membres du Task Force, des représentants des organisations paysannes et des représentants des Agri multiplicateurs.

Pour sa part, le président du Comité de pilotage a circonscrit le cadre, avant de souligner que l'heure avait sonné pour passer aux activités urgentes pouvant permettre de réduire la pauvreté de la population rurale.

Il n'a pas, non plus, manqué de remercier le FIDA pour sa détermination à accompagner le Gouvernement de la RDC qui a fait de la relance du secteur agricole, son cheval de bataille.

Après la présentation du PTBA par M. le Coordonnateur National du PAPAKIN, suivi du Responsable du Suivi évaluation et de l'Assistante en suivi-évaluation, les discussions ont tourné notamment, autour des activités à réaliser pour la période allant de 2018 à 2020, de la pertinence de celles-ci, de la prise en compte des besoins des bénéficiaires, de l'intégration de différentes actions à impact immédiat proposées par la mission conjointe Gouvernement de la RDC-FIDA, de la sécurisation des sites, du manque de transport pour évacuer les produits par les unions, la professionnalisation des unions, de la construction des puits, de l'appui institutionnel, de l'identification des sites dans la ville de Kinshasa devant abriter les ouvrages (marchés, boutiques d'intrants et autres), de l'achat des motos et camions pour faciliter l'évacuation des produits, des tracasseries auxquelles font face les petits paysans et autres produits à l'entrée de Kinshasa, plus précisément, au niveau du poste de police de Mongata et de la construction des puits.

A toutes ces préoccupations exprimées par l'assistance, les Experts du PAPAKIN ont apporté des réponses et éclaircissements, grâce auxquels la majorité de préoccupations ont été prises en compte dans le PTBA.

Ainsi, sera-t-il important, selon le Coordonnateur, d'intégrer celles qui peuvent l'être, tout en gardant à l'esprit qu'il faut d'abord consommer le budget disponible, avant de penser au budget additionnel, pour ce qui est des besoins additionnels.

Parmi les recommandations formulées, l'on a noté notamment, la vulgarisation du manuel des procédures du PAPAKIN, pour éviter certaines incompréhensions, l'accompagnement, par les autorités politico-administratives, pour l'atteinte des résultats, l'organisation des journées portes ouvertes, le recours aux services étatiques pour des questions relatives à la passation de marchés, l'achat de camions (pour le pole vivrier et pour le pôle maraîcher)

A l'issue de ces échanges, le PTBA du PAPAKIN a été adopté à la majorité des participants moyennant, évidemment, quelques amendements. Voilà pourquoi, le Président du Comité de Pilotage a mis en place, illico presto, une équipe restreinte pour intégrer toutes les observations et produire ainsi, le document à déposer dans un court délai, avant sa validation et la signature conséquente du procès-verbal par les membres du Comité de Pilotage.