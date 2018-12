Congo-Kinshasa: Ni parodie électorale, ni chaos - Jean-Paul Moka lance une alerte générale !

Le leader du Mouvement bleu n'a pas changé de position. Il dit à cor et à cri non à l'usage de la machine à voter lors des élections du dimanche 23 décembre 2018. Jean-Paul Moka Ngolo Mpati parle d'une parodie électorale à laquelle il ne peut pas prendre le risque d'être complice.

Candidat député national à Masimanimba, ce grand de l'arène politique congolaise n'a pas battu campagne, ni prêté main forte à un candidat en lice, en ce qu'il y a de la présidence de la République. Le candidat recalé de la course à l'élection présidentielle qui se profile à l'horizon et dont la requête introduite auprès du Conseil d'Etat n'a ni trouvé de réponse favorable, ni été traitée, lance ici une alerte générale aux filles et fils du Congo-Kinshasa. Pour ce Professeur d'université, l'heure n'est pas à se voiler la face ; les élections à venir telles qu'organisées par Nangaa Corneille et son équipe sont loin de conduire la grande nation chère à Lumumba au sortir de la crise.

Position radicale

Pour Jean-Paul Moka Ngolo Mpati, il n'est ni envisageable d'aller aux élections avec la machine à voter contestée, ni d'y aller avec un fichier électoral infesté ainsi qu'une CENI dont une frange importante de la classe politique se méfie. Faire une sourde oreille à la crispation du climat politique en présence à moins d'une semaine de la tenue des élections combinées en RD. Congo serait une manière d'hypothéquer d'office le devenir radieux du grand et beau Congo au cœur du continent noir et qui se veut être en pleine crise sans pareille. Il va, en effet, de ce postulat pour lancer une alerte générale à la Nation congolaise, tout en prenant à témoin la communauté internationale.

Le Président du Mouvement bleu, Jean-Paul Moka Ngolo Mpati hausse continuellement le ton pour interpeller et définir le chemin à suivre au-delà du dimanche 23 décembre 2018. A l'en croire, il n'est pas prêt à se replier tant qu'il n'aura pas humé l'air frais d'un Congo où il fait beau vivre pour chaque fille et fils du pays. Ici, le candidat recalé de la course à la présidentielle du 23 décembre 2018 chante haut et fort le départ du Président Joseph Kabila et tout son système qu'il accuse d'avoir échoué de par sa politique de gouvernance, à tous les niveaux. Il tranche ainsi en faveur d'une transition spéciale qui pourrait durer, selon lui, deux ans au minimum et qui permettrait d'organiser des élections aux résultats acceptables par tous. Et cela, de manière à dire définitivement adieu à la misère la plus en vue dans les villes et villages du pays. Il sied d'indiquer qu'il séjourne, présentement, dans la capitale Angolaise au pays de João Lourenço après un long séjour dans l'espace Schengen.