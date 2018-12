Congo-Kinshasa: Elections 2018 - La CENI rassure, des incertitudes planent !

Fausse alerte. Le Président de la CENI, au verbe facile, Corneille Nangaa Yobeluo est bel et bien à Kinshasa. Depuis le lundi 17 décembre dernier, il est revenu dans la capitale congolaise pour mettre les points sur les "i" et les barres sur les "t"afin de permettre aux potentiels candidats en lice de prouver chacun sa force, au niveau des urnes où seul l'électeur est roi.

Son bref séjour au pays de Mandela aura été, sans doute, le tout dernier voyage à l'extérieur du pays avant la tenue des élections, le dimanche 23 décembre 2018, dans le cadre de l'approvisionnement en matériels nécessaires afférents au processus en cours. C'est l'heure du dernier virage. Vraisemblablement, il est placé devant ses responsabilités pour trancher la préoccupante question de la traversée ou pas des rubiconds en présence ; et cela, dans les meilleures conditions de manière à baliser la voie de la passation civilisée du pouvoir, singulièrement, à la présidence de la République, entre Joseph Kabila et son successeur censé être élu d'ici dimanche. Dans tous les cas, des doutes planent encore quant aux écueils en face de la CENI.

Qui dit mieux que Nangaa ?

Vendredi 21 décembre 2018, soit dans 48 heures, Nangaa Corneille qui n'imagine guère se replier face à un éventuel report sonnera, sauf désagréable surprise de dernière minute, la cloche pour stopper la campagne électorale en cours. D'entrée de jeu, les compétiteurs en lice notamment, les trois favoris à l'élection présidentielle, en l'occurrence Emmanuel Ramazani Shadary du FCC, Félix Tshilombo Tshisekedi du CACH et Martin Fayulu Madidi de la coalition LAMUKA sont en ébullition pour convaincre, chacun, le plus grand nombre d'électeurs possible. Les spécialistes de sondage d'opinions n'ont de cesse de balbutier autour de ces trois meilleurs joueurs de la campagne qui s'achève vendredi à minuit. Tout compte fait, dimanche 23 décembre, date mystérieuse, la population congolaise sera face aux urnes pour se choisir des dirigeants dont elle assumera, à raison, les conséquences positives et négatives. Il appert, curieusement, que bon gré malgré les cris aussi bien des Sociétaires de cette institution d'appui à la démocratie que des membres du Gouvernement congolais, la dose d'incertitude demeure très salée tant dans l'opinion que dans le chef des analystes patentés de la politique.

Long pèlerinage

La nuit du processus électoral en cours aura été trop longue. Enfin. C'est d'ici 72 heures, la date fatidique tant attendue où la lumière de l'élection présidentielle couplée aux législatives nationales et provinciales s'élèvera si est seulement si toutes les conditions sont réunies au niveau de la CENI que coiffe Corneille Nangaa Yobeluo. L'heure du choix a sonné ; ceux qui rêvaient vont certainement être surpris. La Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI, semble décisive et rassure haut et fort l'opinion quant au respect de l'agenda électoral en vigueur depuis novembre 2017. Principal arbitre du processus, Nangaa dont le bref séjour de travail au pays de Nelson Mandela a inquiété plus d'un congolais est rentré dans la capitale congolaise lundi 17 décembre 2018. En tout état de cause, il est serein et met le cap sur les élections dont la triple compétition s'annone sans ambages rude. S'agissant de la problématique des machines à voter dont un lot important à été calciné en même temps que d'autres matériels utiles, Nangaa et son équipe n'ont pas lâché leur balle à terre. Par contre, ils se veulent entre poissons et batraciens pour tout apprêter dans le délai. Hélas ! Que des incertitudes qui planent dans le chef de bon nombre d'analystes politiques. Au-delà de toutes les spéculations qui affolent et édifient, il y a bien lieu de continuer à croire et s'apprêter pour voter utile.