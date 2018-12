Congo-Kinshasa: Badiadingi - Henri Mova appelle sa base à voter Shadary !

Ils ont tenu à le rencontrer pour lui dire merci de vive voix. Ils, ce sont les habitants du Camp et de la cité Badiadingi pour qui le candidat 508 aux législatives à Lukunga a aidé, il y a quelques mois, à régler le problème de l'érosion et à réhabiliter une école emblématique du quartier.

Une rencontre d'échange initiée par les épouses et enfants des Militaires regroupés au sein de "Solidarité Badiadingi" ce mardi 18 décembre 2018. Le président de l'association a relaté les actions posées par Henri Mova Sakanyi dans ce quartier notamment, la lutte contre les érosions et la réhabilitation de l'Institut Badiadingi et des églises.

Une avenue porte le nom de Mova, avenue ainsi baptisée par les riverains pour les bienfaits réalisés par celui qu'ils surnomment « attaquant de pointe ». Pour cette fois, il s'agissait des sacs de ciment et des tôles pour la remise en l'état de la paroisse catholique et de la mosquée. Il n'en faut pas plus pour que les membres de solidarité et leurs amis lui témoignent leur soutien indéfectible, à lui pour son élection à la députation et à Shadary pour la présidentielle. Ramazani Shadary est un ancien du quartier, tout le monde ici connaît même le numéro de la villa où il a passé une partie de sa jeunesse.

Prenant la parole, la Présidente des veuves et le Préfet de l'Institut Badiadingi ont promis leur soutien aux deux candidats au nom de leurs communautés. Henri Mova a expliqué comment Shadary possède les atouts pour faire un bon Chef d'Etat. Il a été brillant à l'université d'où le surnom "coup sur coup", il a été Gouverneur, élu Député National et même Ministre de l'intérieur, contrairement à certains candidats qui n'ont jamais travaillé de toute leur vie.

Marathon

C'était également un marathon électoral ce mardi pour Henri Mova qui continue sa campagne à 4 jours des élections. Il a sillonné l'ouest de Kinshasa. Après Badiadingi, direction Mbense Futi et Kimbondo à Mont Ngafula. D'abord, Mbenseke où le candidat député 508 a été reçu par les 5 Chefs de groupements à la résidence de Buka Ndona Anne, cheffe de Mbenseke Futi. En guise de comité d'accueil : le rituel de bienvenue puis Henri Mova a été escorté par les chefs traditionnels de Mbenseke au lieu du meeting à Kimbondo Telecom.

Marche sympathique pour communier avec les riverains. Ensuite, Arrivé à Kimbondo Télécom, Henri Mova a transmis un seul message : "votez le N°13, Emmanuel Ramazani Shadary à la présidentielle et 508 à la députation nationale". Rima Kinkosi, le Benjamin des chefs coutumiers, a pris la parole pour présenter les préoccupations de la population tout en émettant le vœu de voir Henri Mova gagner son siège de député à l'Assemblée Nationale pour qu'il soit leur porte-parole. Enfin, les vœux de victoire des 11 chefs coutumiers qui ont passé une bonne partie de l'après-midi avec Henri Mova.