Soudan: PVP - Préoccupation de l'Etat et son Soin des Etudiants Internationaux

Khartoum — Le Premier Vice-président de la République, le Lt-Gén. Bakri Hassan Saleh, a réaffirmé la Sollicitude de l'Etat envers les Etudiants Internationaux et le Rôle du Soudan dans la Diffusion des Connaissances dans le contexte Régional et Mondial.

L'Ing. Mousab Mohamed Osman, Secrétaire Général de l'Organisation du Parrainage des Etudiants Internationaux, et Président de l'Union Panafricaine des Etudiants, a déclaré dans un communiqué de presse qu'il avait informé le Premier Vice-président dans son bureau Mercredi de la présence de plus de 50 000 Etudiants Etrangers en densité dans le pays, et l'importance d'Activer le Rôle de l'Union des Etudiants Africains et son Ouverture à l'Environnement Africain.

Il a ajouté que le Premier Vice-président avait assuré la Couverture de l'Organisation pour les Etudiants, les Services Médicaux, les Activités Universitaires et Culturelles, ainsi que le niveau de Coordination entre l'Organisation et les Institutions de l'Etat dans le Cadre de ses Activités Officielles.

Il a déclaré que le PVP a donné de Directive aux Universités de l'Etat pour aider à concrétiser la Vision Educative du Soudan et à exploiter la Présence Etudiante pour refléter le Visage Brillant du pays, activer la Diplomatie Populaire et relier l'Etudiant entrant à la Société et à la Culture Soudanaises.

Le Secrétaire Général de l'Organisation a confirmé que le Premier Vice-président s'est engagé à fournir un Soutien Inconditionnel à l'Organisation.