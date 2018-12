Gabon: L'état économique évoqué lors de la 5e session interministérielle du Haut conseil de l'investissement

5e rencontre du genre, la session interministérielle du Haut Conseil de l'Investissement s'est tenue dans les locaux de l'Agence Nationale de Promotion et de l'Investissement du Gabon (ANPI), le mardi 18 décembre 2018.

Une rencontre plus que nécessaire à laquelle les parties prenantes concernées ont évoqué la question de l'amélioration du climat des affaires établies par le cadre de la réforme et compte tenu des recommandations du Plan de relance de l'économie (PRE).

Dans le cadre de sa mission de secrétariat permanent du Haut Conseil pour l'Investissement, dans les locaux de l'Agence Nationale de Promotion des Investissements du Gabon (ANPI), s'est tenue le cinquième comité interministériel sous le format de dialogue Public - Public, présidé par Emmanuel Issozet Ngondet, Premier ministre, Chef du Gouvernement.

- Un dialogue Public-Public

La Haute administration publique autour du Premier ministre, Chef du Gouvernement est une première, qui permet à cette plateforme d'échange Public-Public, d'évoquer avec les parties prenantes concernées, la question de l'amélioration du climat des affaires établit par le cadre de la réforme et compte tenu des recommandations du Plan de relance de l'économie (PRE). L'amélioration du climat des affaires, l'attractivité de l'investisseur étranger, la notation du Gabon au Doing Business 2018, interpelle l'implication commune de l'ensemble des membres de la Haute administration publique.

Les objectifs du Comité Interministériel Public-Public : (3) trois objectifs sont à mettre en avant :

Objectif 1 : La présentation et le suivi du Plan de Relance économique et du Haut Conseil pour l'investissement. La présentation des orientations du Premier ministre concernant les réformes prioritaires suivantes :

Objectif 2 : Amélioration de la notation Doing Business ; a). Compétitivité du secteur Transport & Logistique ; Harmonisation des contrôles et la réduction de la fiscalité, le passage en revue des recommandations des précédentes éditions du HCI ainsi que, la préparation du prochain HCI à savoir celle du dialogue Public-Privé, avant la rencontre avec Ali Bongo Ondimba , Président de la République gabonaise.

b). Compétitivité du secteur Transport & Logistique ;

c). Harmonisation des contrôles et la réduction de la fiscalité

Objectif 3 : Le passage en revue des recommandations des précédentes éditions du HCI ainsi que, la préparation du prochain HCI à savoir celle du Dialogue Public-Privé, avant la rencontre avec Ali Bongo Ondimba, Président de la République gabonaise.

« Les perspectives de croissances fixées par le FMI, et il n'y a pas meilleur censeur en la matière, elles sont plutôt encourageantes pour la phase 2017 - 2018. Si nous sommes parvenus à ces résultats, c'est tout d'abord pour éviter la récession économique puis de relancer la croissance, voilà donc le résultat des reformes pertinentes, efficace et opportune », a indiqué, le premier ministre, Chef du gouvernement, Emmanuel Issoze Ngondet avant de poursuivre : « Toutes ces réformes qui sont de nature à assainir et consolider notre économie via la diversification, portent sur la dynamisation des filières porteuses de croissances, et aujourd'hui tout cela donne la conviction au gouvernement d'avoir fait le bon choix », a-t-il conclu.

ANPI-Gabon

L'Agence Nationale de Promotion des Investissements a pour mission de conseiller et accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des politiques liées à la promotion des investissements, aux exportations à l'accompagnement des promoteurs, à la création et au développement des partenaires public-privé et à l'appui aux réformes en faveur de l'amélioration du climat des affaires. L'Agence Nationale de Promotion des Investissements du Gabon ANPI-GABON assure le secrétariat permanent du Haut Conseil des Investissements, pour impulser le suivi des réformes visant à améliorer le Cadre des affaires au Gabon.

A propos de l'unité d'appui aux PPP

Régie par le décret n°00155/PR/MPIPPP du 18 mai 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Organe de Pilotage des Partenariats public-privé(PPP), le Ministre de la Promotion des Investissements et des Partenariats Public-Privé a procédé en septembre 2018, au recrutement de cinq (5) experts de l'Unité d 'Appui aux PPP (UA-PPP) :

- Coordonnateur de l'UA-PPP.

Expert Financier ;

Expert Juridique ;

Expert Economiste ;

Ingénieur Génie Civil.

L'opérationnalisation de cette unité d'Appui aux PPP qui s'est faite le 18 décembre 2018, permettra au Gabon de disposer à termes d'un seul interlocuteur pour les investisseurs (One stop shop). L'UA-PPP servira donc de Passerelle entre les administrations sectorielles et les partenaires techniques. C'est l'organe approprié avec une expertise variée, pour analyser les projets à financer sous forme de PPP et surtout de jouer le rôle de conseil auprès des acteurs publics (État, Collectivités locales, Établissements publics, Agences, etc.).