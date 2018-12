Congo-Kinshasa: Déclaration à la presse du Conseil de sécurité de l'ONU sur les préparations électorales

Les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur conviction que les élections du 23 décembre 2018, en tant qu'expression de la souveraineté du peuple et du Gouvernement de la République démocratique du Congo, constituent une opportunité historique pour le premier transfert de pouvoir démocratique et pacifique en RDC, la consolidation de la stabilité dans le pays et la création des conditions nécessaires à son développement.

Tout en saluant les progrès dans les préparations techniques pour les élections, les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur préoccupation après que, à quelques jours du scrutin, la campagne électorale a connu plusieurs incidents, dont certains ont entraîné des pertes en vie humaine et des dégâts significatifs. Ils ont appelé le Gouvernement de la RDC à enquêter rapidement sur ces incidents. Les membres du Conseil de sécurité ont réitéré leur appel aux parties - Gouvernement et opposition - à s'engager de manière pacifique et constructive dans le processus électoral afin de garantir des élections transparentes, pacifiques et crédibles, et de préserver la paix et la stabilité en République démocratique du Congo et dans la région. Ils ont aussi rappelé l'importance d'assurer la sûreté et la sécurité des candidats et des votants pendant la période de campagne.

Les membres du Conseil de sécurité ont exhorté toutes les parties à continuer de rejeter toute sorte de violence, à exercer le maximum de retenue dans leurs actions et leurs déclarations en s'abstenant de provocations comme la violence et les discours violents, et de régler leurs différends de manière pacifique. Ils ont exhorté tous les acteurs congolais à créer les conditions nécessaires pour garantir un environnement dépourvu de violence dans la conduite pacifique de leurs activités politiques, pour garantir que les élections se déroulent dans les conditions de transparence et de crédibilité requises, y compris la participation pleine et effective des femmes à tous les niveaux, et conformément aux obligations internationales de la République démocratique du Congo. Il est essentiel que tous les acteurs congolais participent de manière pacifique et constructive au processus électoral, dans le plein respect des mesures de renforcement de la confiance prévues dans l'Accord du 31 décembre 2016.

Les membres du Conseil de sécurité appellent tous les acteurs politiques à garantir pendant cette période la liberté d'expression et d'assemblée, ainsi que le droit à faire campagne sans entrave, qui sont la marque distinctive de l'exercice démocratique de la volonté du peuple.

Les membres du Conseil de sécurité soulignent l'importance que la totalité de la classe politique congolaise et les institutions responsables pour l'organisation des élections demeurent engagées à garantir le succès du processus électoral, permettant un transfert de pouvoir pacifique, conformément à la Constitution congolaise et l'Accord du 31 décembre 2016.