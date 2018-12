Burkina Faso: Jumelage Olonne Sur Mer/Gourcy - Un bel exemple d'amitié et de solidarité

Du 6 au 12 décembre 2018, une délégation d'Olonne Sur Mer en France conduite par le président du comité de jumelage - solidarité de ladite ville, Jean Luc Gasnier, a séjourné à Gourcy pour faire le point des réalisations avec le Comité communal de jumelage (CCJ) de Gourcy.

Olonne sur Mer, située à 6 442 km de Gourcy, ville de Vendée dans le département de la Vendée sur la côte atlantique entre les villes de Nantes et La Rochelle en France et Gourcy dans la région du Nord au Burkina Faso, entretiennent depuis 1987 une relation d'amitié et de solidarité à travers le jumelage.

La santé, l'éducation, l'eau, les puits et le développement économique sont les domaines d'intervention ciblés. Pour le président du comité de jumelage-solidarité d'Olonne sur Mer, Jean Luc Gasnier, le séjour à Gourcy a consisté dans un premier temps, à venir à la rencontre de la population et du CCJ de Gourcy pour une meilleure connaissance, un partage des différences culturelles dans le but de mieux se comprendre.

Dans un recoud temps, il s'agissait de voir sur place les projets réalisés et en élaborer d'autres et enfin pouvoir rendre compte à leurs collègues bénévoles et à la municipalité, du travail réalisé avec les fonds collectés et transférés à Gourcy.

Ainsi, ils ont d'abord visité le Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Gourcy où un Centre de récupération des enfants malnutris (CREN) y a été construit et équipé à hauteur de 40 millions, les Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) de Gourcy et de Niességa, village situé à l'entrée Sud de Gourcy. A chacune des étapes, des produits et du matériel sanitaires ont été remis aux différentes structures.

Ensuite, des forages et des puits à grand diamètre nouvellement réalisés ou réhabilités et pour terminer, le lycée provincial, le lycée communal qui ont bénéficié de plusieurs investissements et celui de Niességa qui vient de se voir doté d'un forage. Ils ont également mis à profit leur séjour pour s'entretenir avec le bureau exécutif de la commune de Gourcy et rendre des visites de courtoisie aux autorités administratives et religieuses.

Au bout du compte, le bilan du séjour a été jugé satisfaisant par Jean Luc Gasnier et ses cinq collaborateurs, qui ont eu du plaisir à participer à la commémoration du 58e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, à Gourcy pour le compte de la région du Nord.

Pour le Médecin - chef du district sanitaire (MCD) de Gourcy, Jonas Bado, le CREN était un besoin réel et urgent. Sa réalisation permettra une prise en charge adéquate des malnutris qui sont des patients spécifiques.

« Les produits et le matériel à nous offerts répondent également à nos besoins puisque c'est nous qui en avons fait la demande lors du précédent passage d'une délégation d'Olonne », a-t-il ajouté avant d'exprimer sa reconnaissance aux donateurs, sans oublier sa hiérarchie qui a bien voulu de ce partenariat.

« Nous prenons l'engagement d'utiliser à bon escient ces dons et d'en prendre bon soin », a-t-il conclu. Naaba Baongo qui a reçu les deux comités à son palais, s'est félicité de ce modèle de coopération décentralisée. Il a traduit sa gratitude à la communauté d'Olonne sur Mer et souhaité que cette amitié se renforce davantage pour le bien des populations respectives.

Il a aussi émis le vœu qu'elle puisse apporter sa contribution pour ramener la cohésion entre les filles et fils de Gourcy, sans laquelle tout développement risque d'être vain.

Quant au président du CCJ de Gourcy, Soumaïla Ouédraogo, c'est un sentiment d'entière satisfaction qui l'anime à l'issue du séjour de la délégation d'Olonne. « Ce sont des partenaires sérieux et sincères.

D'avril 2017 à nos jours, ce sont des réalisations de près de 92 millions qui ont été faites au profit de notre commune et ils sont encore prêts à nous accompagner à résoudre nos problèmes d'eau et de salles de classe dans nos lycées », a-t-il conclu.

La délégation du président Gasnier, avant de quitter la cité de Naaba Yadéga, le 12 décembre, a reçu des attestations de reconnaissance, des sacs en cuir et des tenues traditionnelles de la part du CCJ de Gourcy.