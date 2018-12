Burkina Faso: Dialogues de Corps 2018 - Le marché des Arts chorégraphiques a ouvert ses portes

Le marché des arts chorégraphiques va se dérouler du 19 au 21 décembre 2018. Selon le directeur artistique du festival, Salia Sanou, ce marché pas comme les autres se veut « un espace de rencontre de mise en réseau et un marché pour les professionnels et les artistes présents à Ouagadougou lors de Dialogues de Corps afin de permettre à ceux-ci de présenter et "vendre" leurs convictions ».

Djibril Ouattara, danseur-chorégraphe-comédien a lors de ce marché exposé sa création qui est une danse contemporaine dénommée « les dieux délinquants ».

« Ma création porte sur l'histoire de Dabo Boukary , Norbert Zongo, Patrice Lumumba... c'est un spectacle engagé comme l'étaient ces grands hommes que j'ai cité. Je dénonce les hommes aveuglés par la boulimie du pouvoir et qui commettent toutes sortes de crimes et d'injustices contre les peuples » a-t-il expliqué tout en espérant voir son produit « acheté » afin d'avoir des coachs pour perfectionner son œuvre qui selon lui est toujours à l'état brut.

Directrice du Festival International des Arts de Bordeaux en France, Sylvie Violan affirme avoir été marqué surtout par la présence des femmes et des projets qu'elles mènent : « j'étais venue il y a dix ans ici pour le festival Dialogues de Corps et je constate que les femmes sont beaucoup plus présentes maintenant. Je suis contente de voir qu'elles sont très engagées et déterminées à faire aboutir leurs créations ».

Elle a aussi apprécié positivement les œuvres présentées qui selon elle, permettent d'accéder aux personnalités des artistes.

Chaque jour, dix chorégraphes présenteront leur travail tout en échangeant avec le public et les professionnels à savoir les diffuseurs, les directeurs et programmateurs de théâtre ou de festivals, les artistes, etc. Premier du genre en Afrique de l'ouest, le Marché des arts chorégraphiques selon l'équipe d'organisation du Festival, vise à créer un espace de rencontre, de mise en réseau et un marché pour les professionnels et les artistes présents à Ouagadougou lors de Dialogues de corps.

En rappel, le festival Dialogues de corps a été initié en 1997 par les chorégraphes Salia Sanou et Seydou Boro et est « devenu en quelques années un des rendez-vous incontournables de la création chorégraphique en Afrique ».

La présente édition a pour égérie Germaine Acogny, figure historique de la danse en Afrique. Elle était sur la scène le lundi 17 décembre dernier en duo avec Salia Sanou dans « Multiple-S / De beaucoup de vous ». Un spectacle inédit qui a drainé du monde.