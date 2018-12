Algérie: Bétis Séville - Aissa Mandi dévoile l'ambition de son club en Europa League

Engagé dans la compétition européenne cette saison, Bétis Séville a beaucoup d'ambitions. Une volonté traduite par son défenseur Aissa Mandi qui évalue les chances de sa formation.

« Depuis le début on se donne un peu cet objectif-là. On veut aller le plus loin possible, et pourquoi pas la gagner. On est des compétiteurs, on a envie de gagner, c'est un objectif pour le club qui a fait de gros investissements cet été pour recruter de gros joueurs. C'est sûr qu'on a la capacité de gagner cette Ligue Europa » a fait savoir l'Algérien.

Et le prochain adversaire en 16è de finale de la Ligue Europa est un club français et il s'agit de Rennes, qualifié pour la première fois à cette étape de la compétition.

« Je suis content de retrouver un club de Ligue 1 (Rennes, NDLR). Personnellement j'ai très bien pris la nouvelle parce que j'ai beaucoup de connaissances et d'amis à Rennes, donc je suis vraiment très content de les retrouver. »