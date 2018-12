Congo-Kinshasa: Campagne électorale - Fatshivit conquiert le Kongo Central et l'ex-Bandundu

La campagne électorale a désormais pris un élan décisif. Tous les candidats président de la République, mouillent leur maillot, afin de conquérir l'électorat éventuel du Congo profond.

Après les récentes tournées remarquables dans le Grand Kivu, la Tshopo, le Haut Katanga et le Grand Kasaï, les leaders de la plateforme «Cap pour le Changement », étaient au Kongo-Central et le Grand Bandundu. Félix Tshisekedi, ensemble avec son Directeur de campagne, étaient arrivés dans les villes de Matadi, Kasangulu, Boma ainsi que dans d'autres localités. Dans leur discours, Félix Tshisekedi et Kamerhe ont sollicité l'électorat de ce coin de la RDC.

Récapitulatif

La descente de Félix et Kamerhe dans le Kongo Central et le grand Bandundu s'inscrivait dans le cadre de la poursuite de leur tournée de campagne électorale, à travers toute l'étendue du territoire national. Avant cette étape, ils ont eu à parcourir plusieurs provinces et villes du pays. Depuis le lancement de leur campagne électorale au Camp Luka, à Kinshasa, le duo "Fatshivit" a réalisé des déplacements remarquables dans différentes provinces notamment, dans le Grand Kivu, précisément à Goma où ils ont été accueillis en princes, puis à Beni, Bukavu, Walungu et dans plusieurs autres localités de l'Est. Par ailleurs, les champions du CACH, ont tenu un meeting populaire à Kisangani, dans la province de la Tshopo, avant l'assaut dans le Grand Kasaï, spécialement dans les villes de Mbuji-Mayi, Kananga et Tshikapa.

Accueil triomphal à Lushi et Tshikapa

Samedi et dimanche dernier, le duo Félix et Kamerhe ont rassemblé des marées humaines à leur arrivée. Les villes de Tshikapa et Lubumbashi étaient en ébullition. Des dizaines de milliers de personnes se sont rendues à l'aéroport pour les accueillir.

Cependant, il faut préciser que l'étape de Lubumbashi était visiblement une réussite pour ces deux opposants, grâce à la forte mobilisation du coordonateur de campagne dans le Grand Katanga, en la personne d'Augustin Kibasa Maliba. Dans son discours, le candidat numéro 20 à la présidentielle, a promis de lutter pour un Etat de droit, contre la corruption, le chômage, l'impunité. Et, il compte instaurer l'amélioration des conditions socioéconomiques du pays.

Ainsi, pour assurer la tenue des élections dans le calme, Félix Tshisekedi a recommandé à tous les congolais d'observer une journée de jeûne et prière en date du 21 décembre.