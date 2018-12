Algérie: Premiers Jeux africains du sport et travail - 08 pays attendus à Alger

Alger — Huit (8) pays prendront part aux premiers Jeux africains du sport et travail qui débuteront jeudi à Alger et se poursuivront jusqu'à dimanche, a-t-on appris de la Fédération algérienne du sport et travail (FAST).

"Huit pays ont confirmé leur participation. Il s'agit du Burkina-Faso, Rwanda, Sahara occidental, Sénégal, Cameroun, Congo de la Tunisie et l'Algérie, pays hôte", a précisé à l'APS le président de la FAST, Abdelkrim Chouchaoui.

Et d'enchaîner: "Selon le règlement de l'instance continentale du sport et travail amateur, la participation d'au moins quatre pays est requise pour le déroulement de l'événement. En outre, l'Erythrée est présente mais elle a participé uniquement au congrès de l'instance africaine".

Le principe sportif des Fédérations africaines du sport et travail et d'assurer "un nombre de participation élevé" sans prendre en considération les résultats techniques.

"Il faut que vous sachiez que les équipes nationales dans les compétitions du sport et travail ne sont pas acceptées. Nous sommes très heureux d'abriter cette première édition des Jeux qui vont voir le jour en Algérie alors que c'est le Sénégal qui devait les organiser avant son retrait à un mois et demi du début", a-t-il ajouté.

Six disciplines seront au programme de ce rendez-vous inscrit sous le thème "Partageons le rêve". Il s'agit des sports de boules, du tennis de table, futsal, volley-ball, handball et cross-contry.

"Les compétitions se dérouleront dans plusieurs salles au niveau d'Alger, à savoir la Coupole, Aïn Bénian, Chéraga, Ouled Fayet, Sidi Fredj (pour les sport de boules) et Zéralda (tennis de table)", a indiqué la même source.

Concernant le cross-country, il sera disputé vendredi sur une distance de 5 km dont le coup d'envoi sera donné au stade Ferhani de Bab El-Oued, alors que le point d'arrivée est prévu devant le siège de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) au 1er-Mai.

A l'occasion de ces Jeux, l'Association africaine du sport et travail, présidée par le Camerounais Evele Malik Atour et en collaboration avec la FAST, a organisé son troisième congrès au cours duquel six interventions étaient au programme sur le sport et le travail et les pionniers du mouvement sportif du travail amateur.

Pour rappel, le coup d'envoi de ces Jeux sera donné jeudi (15h00) à la Coupole du complexelympique Mohamed-Boudiaf.