Algérie: Batna - Djamel Lakehal expert en mécanique des fluides honoré

Batna — L'expert scientifique en mécanique des fluides et enseignant à l'école polytechnique de Zurich (Suisse), Djamel Lakehal, a été honoré à Batna, sa ville natale, après avoir été gratifié la semaine dernière de "la médaille du savant algérien" lors de la 11ème édition organisée par la fondation "Wissam El Alem El Djazairi".

La cérémonie, qui s'est tenue mardi soir à la maison de la culture Mohamed Laid El Khalifa, a été rehaussée par la présence de trois célèbres scientifiques algériens à savoir Abdennabi Benaissa, spécialiste en neurochirurgie, Belgacem Haba, spécialiste en microélectronique, détenteur de plus de 1300 brevets d'inventions, et Mohamed Bennouar, fils de la ville de Ain Touta, et spécialiste en mathématiques, en plus de professeurs d'université, des intellectuels et des élus locaux.

Les trois scientifiques ont salué, à l'occasion, les réalisations du brillant scientifique Djamel Lakehal, conviant les jeunes à le prendre comme modèle et à suivre son exemple en vue d'atteindre leurs objectifs.

La Maison de la culture Mohamed Laid El Khalifa a attiré une foule nombreuse venue partager avec l'enfant de Batna et de l'Algérie la joie de cette consécration, notamment ses proches et de nombreux professeurs de différents paliers de l'enseignement ainsi que des amis et des collègues.

Profitant de sa présence dans son pays et sa ville natale, Djamel Lakehal a exprimé sa joie à cet effet, soulignant que la distinction qui lui est attribuée est le fruit de beaucoup d'efforts et de dur labeur, exhortant les jeunes à exploiter les moyens mis à leur disposition par l'Etat et à tirer profit des potentialités existantes dans notre pays.

En marge de cette cérémonie, il a également confié que cet hommage qui lui est rendu à Batna, a un goût différent, soutenant avoir remporté ses premiers succès dans cette même ville qui l'a vu grandir.

A noter, qu'à l'occasion de sa 11 ème édition, la fondation "Wissam El Alem El Djazairi" avait remis, le 15 décembre dernier, une distinction à Djamel Lakehal Lakehal à l'Opéra d'Alger Boualem Bessayah.

Né en novembre 1965 à Batna, Djamel Lakehal est un brillant expert scientifique en mécanique des fluides numériques.