Algérie: Drogues / Trafic - Arrestation de 18 individus à Alger

Alger — Les services de la Sûreté d'Alger ont arrêté 18 individus impliqués dans des affaires de trafic de cannabis et de psychotropes, a indiqué jeudi un communiqué de la Sûreté de la wilaya d'Alger.

Les services de la Sûreté d'Alger ont procédé à l'arrestation de 18 individus impliqués dans des affaires de trafic de cannabis et de psychotropes et à la saisie de 689 comprimés psychotropes, 17 gr de cannabis, deux bouteilles d'une substance psychotrope et une somme d'argent de 30 millions de centimes, précise le communiqué.

Suite à des informations reçues ou à des patrouilles dans le secteur de compétence, les services de Sûreté des circonscriptions administratives de Chéraga et de Sidi M'hamed ont traité 5 affaires distinctes et les opérations de perquisition légale et exécution de mandats de perquisition ont donné lieu à la saisie de ces quantités de produits prohibés et à l'arrestation des individus suspects qui ont été présentés devant les juridictions compétentes, qui ont ordonné leur mise en détention préventive, conclu le communiqué.