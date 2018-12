Algérie: L'Algérie parmi les pays prioritaires en matière de coopération technico-militaire avec la Russie

Moscou — Le ministre de la Défense russe, Sergueï Choïgou, a déclaré mardi que "l'Algérie figure parmi les pays prioritaires de Moscou pour sa coopération technico-militaire", ont rapporté des médias locaux.

Intervenant lors d'une réunion qui s'est tenue, mardi, au siège du ministère russe de la Défense, M. Choïgou a affirmé que l'Algérie fait partie des pays "prioritaires" pour la Russie en matière de "coopération technico-militaire", a indiqué l'agence russe Sputnik.

Dressant le bilan de l'année écoulée, le ministre russe de la Défense a énuméré les pays auxquels la Russie donne la priorité dans le domaine de la coopération militaire et technique. Il s'agit de la Chine, de l'Algérie, de l'Inde, du Vietnam et de l'Egypte, a souligné le ministre de la Défense russe lors d'une réunion du conseil d'administration de son département.

"Les événements dédiés à la coopération militaire ont concerné cette année 98 pays. Dans le domaine de la coopération technico-militaire, la Chine, l'Inde, l'Egypte, l'Algérie et le Vietnam sont restés nos partenaires prioritaires. Nous avons accru les contacts militaires au sein de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN)", a-t-il également ajouté.

La Russie et l'Algérie ont convenu de créer ensemble une entreprise militaire. Lors de la visite à Alger, en novembre dernier, effectué par le président du comité de la défense et de la sécurité du Conseil de la Fédération de Russie (chambre haute du parlement russe) Viktor Bondarev, les deux parties ont évoqué l'état de la coopération militaire entre la Russie et l'Algérie.

Algérie-Russie: des approches "similaires" en matière de lutte contre le terrorisme

Selon M.Bondarev, il a été examiné la possibilité de créer une entreprise conjointe de fabrication, de réparation, de prolongation de la durée de vie et d'élimination des munitions guidées et non guidées en Algérie.

En outre, la Russie envisageait de développer sa coopération avec l'Algérie dans d'autres domaines industriels et économiques. Dans le cadre du partenariat stratégique algéro-russe, deux contrats ont été signés le 12 décembre à Alger dans le domaine des hydrocarbures entre les entreprises algérienne, Sonatrach et russe, Transneft. Les deux accords portaient sur un partenariat dans le domaine de l'inspection des oléoducs ainsi que dans la recherche et développement.