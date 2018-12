Seychelles: Les Seychelles prévoient une hausse de 3 % du tourisme, ce qui entraîne une forte augmentation des recettes

Aux Seychelles, les arrivées de tourisme ont augmenté de 3% en 2018, ce qui - bien que moins élevé que celui de l'année dernière - a permis à l'industrie d'augmenter ses revenus de 15%, a déclaré un haut responsable du conseil du tourisme.

La Banque centrale des Seychelles a enregistré des revenus équivalents à plus de 520 millions de dollars (7,1 milliards de RCS) provenant de l'industrie du tourisme. Depuis le début de l'année jusqu'au 9 décembre, les Seychelles ont accueilli 334 719 visiteurs sur ses rives.

«Trouver le moyen de tirer le meilleur parti de nos touristes et, de ce fait, augmenter les dépenses touristiques globales reste la principale priorité de STB», a déclaré Sherin Francis, directrice générale du conseil du tourisme des Seychelles.

Mme. Francis a fait ces déclarations lors de la réunion de marketing de fin d'année avec des partenaires et des responsables de bureaux de la STB à l'étranger au Savoy Resort and Spa de Beau Vallon mardi.

L'Europe est restée la région la plus forte en 2018, avec une croissance de 8%. Cette région a reçu la plus grande part des ressources du conseil du tourisme et l'un des principaux facteurs ayant contribué au succès est l'excellente connectivité aérienne entre les Seychelles et l'Europe.

L'ajout d'Edelweiss, de Joon et de British Airways sur les vols à destination des Seychelles a ajouté plus de visibilité pour l'archipel de 115 îles de l'océan Indien occidental.

L'Allemagne reste le principal marché avec plus de 56 000 visiteurs, ce qui représente une augmentation de 18% par rapport à la même période de l'année dernière.

Le bureau du tourisme des Seychelles à Francfort participe à la foire TC à Leipzig, une ville du centre de l'Allemagne au mois de novembre. (Seychelles Tourism Board) (Photo License: CC-BY

La directrice de STB pour l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche, Edith Hunzinger, avait prédit une augmentation de 10% du marché en 2018. L'augmentation de 18% a dépassé ses attentes.

«Depuis 2014, nous avons lancé une nouvelle stratégie consistant à assister à des expositions publiques. Le concept est de rechercher des consommateurs avant de consulter nos partenaires commerciaux. L'Allemagne est déjà un marché assez mature et nous voulons que les consommateurs aient déjà décidé d'aller aux Seychelles avant de se rendre chez leurs voyagistes », a déclaré Mme. Hunzinger.

Pour 2019, Mme. Hunzinger a déclaré que son bureau accorderait plus d'attention à la Suisse et à l'Autriche afin d'augmenter le nombre d'arrivées en provenance de ces pays.

"Cela est réalisable avec davantage de formation donnée aux agences de voyages et une couverture par les médias", a déclaré Mme. Hunzinger.

Les deux autres principaux marchés sont la France à la deuxième place et le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord à la troisième place.

Pour le conseil du tourisme, le marketing numérique figure en bonne place sur la liste des priorités, et Mme. Francis a déclaré: «C'est de plus en plus la façon dont la planète mène ses affaires et nous devons nous assurer de garder une longueur d'avance."

Les événements sportifs de haut niveau organisés dans le pays ont également contribué à l'augmentation de 3%. Cette année, les Seychelles ont accueilli le marathon éco-responsable, la compétition de natation en eau libre de la FINA et le tournoi de golf MCB Staysure, organisé pour la première fois aux Seychelles.

Les résultats de l'année ont également eu une incidence sur les marchés sous-performants tels que l'Afrique du Sud, le Moyen-Orient, la Chine et la Russie.

La baisse de 15% des performances de l'Afrique du Sud est le résultat de la diminution de la connectivité aérienne directe, a déclaré David Germain, directeur régional du STB pour l'Afrique.

«Au milieu de l'année, Air Seychelles a subi une restructuration et a malheureusement retirée l'Airbus de la ligne qui desservait deux fois par semaine l'Afrique du Sud. Cela signifie que 500 sièges ont été supprimés de cette liaison chaque semaine, ce qui a entraîné une diminution du nombre de sièges que les voyagistes peuvent vendre », a déclaré M. Germain.

Les tarifs aériens peu attrayants, combinés au manque de flexibilité des partenaires dans l'offre de forfaits et de promotions spéciales, ont entraîné une chute de 19% des performances du marché du Moyen-Orient.

Pour 2019, le département du tourisme lancera le projet «Seychelles Secret», dans lequel les petits établissements de 15 chambres ou moins seront classés en Seychelles Secrets Bronze, Silver et Gold.

«Espérons que ces établissements seront soutenus par une plateforme de réservation que nous ouvririons aux opérateurs locaux pour qu'ils puissent participer au moment opportun», a déclaré Mme. Francis.