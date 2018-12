Afrique Centrale: Des tendances alarmantes dans le trafic de stupéfiants, avertit l'ONU

Devant le Conseil de sécurité, le Directeur exécutif de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Yury Fedotov a déclaré mercredi que des « tendances récentes et alarmantes » dans le trafic de stupéfiants avaient été observées en Afrique centrale et de l'Ouest, avec des « effets déstabilisants et perturbateurs » sur la gouvernance, la sécurité, la croissance économique et la santé publique.

« Les réseaux criminels ne limitent plus leurs activités à l'acheminement par l'Afrique de la cocaïne et de l'héroïne en Europe », a expliqué le Directeur exécutif de l'UNODC, en précisant que 87% des opioïdes pharmaceutiques saisis dans le monde l'avait été dans des pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, ainsi qu'en Afrique du Nord.

Selon M. Fedotov, cette tendance est en grande partie le résultat d'une hausse de la consommation de Tramadol, un antidouleur qui fait l'objet d'un trafic considérable aux fins d'un usage non médical.

En outre, les saisies de cocaïne importante en Afrique suggèrent que sa consommation a touché ces marchés.

Et grâce au Programme de communication aéroportuaire de l'ONUDC, qui est opérationnel dans plusieurs aéroports africains, nous savons que les saisies d'héroïne sont en hausse à travers toute la région, de Lagos à Accra, en passant par Cotonou, de même que celles de méthamphétamine, et plus récemment encore d'Éphédrine et de Phenacetine, a relevé le Directeur exécutif.

Les réseaux criminels ne limitent plus leurs activités à l'acheminement par l'Afrique de la cocaïne et de l'héroïne en Europe - Yury Fedotov, Directeur exécutif de l'UNODC

Même si les données fiables sur l'ampleur de la toxicomanie en Afrique centrale et de l'Ouest sont insuffisantes, l'ONUDC estime qu'il y a plus de 34 millions de consommateurs de cannabis et 1,8 million de cocaïne dans ces deux régions.

Si, au niveau mondial, à peine une personne sur six souffrant de troubles de la dépendance reçoit un traitement, en Afrique, c'est seulement une sur 18 qui y a accès.

Simultanément, la région est aux prises avec de nombreuses menaces sécuritaires, comme le trafic d'armes, le blanchiment d'argent, la traite des personnes, la cybercriminalité et la piraterie maritime, ainsi que le terrorisme, a rappelé le Directeur exécutif de l'ONUDC. Or, les liens entre terrorisme, stupéfiants illicites et d'autres formes de criminalité ont été largement mis en évidence, y compris par ce Conseil.

La Force conjointe du G5 Sahel mobilisée

Dans le cadre de la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, la composante police de la Force conjointe du G5 Sahel s'efforce de renforcer ses capacités à répondre à ces fléaux, a observé M. Fedotov.

De son côté, l'ONUDC s'emploie à promouvoir le dialogue régional et interrégional et les réponses spécifiques, par exemple en tentant d'intercepter les flux financiers, en renforçant les capacités des agences d'application des lois; et en mettant l'accent sur l'accès à la prévention et aux traitements.

De plus, l'Office a noué un partenariat avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour soutenir la mise en œuvre du Plan régional d'action sur le trafic illicite de stupéfiants, la criminalité organisée, et la toxicomanie en Afrique de l'Ouest, au travers d'une assistance technique.

En conclusion, le chef de l'ONUDC a insisté sur l'importance de soutenir les pays en situation post-conflit ou en transition, comme la Guinée-Bissau, en vue de relever les défis auxquels ils font face.