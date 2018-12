Algérie: Tournoi national de boxe - Domination de l'équipe de la protection civile de Tiaret

Tissemsilt — Les pugilistes de l'équipe de la protection civile de la wilaya de Tiaret ont dominé le premier tournoi national de boxe juniors et séniors, organisé à la salle omnisports "Alouat Tayeb" de Tissemsilt.

Les boxeurs de l'équipe de Tiaret (juniors et séniors) ont décroché, lors de ce tournoi qui a pris fin à une heure tardive du mardi, trois médailles d'or, 3 en argent et 3 autres en bronze. La deuxième place est revenue aux boxeurs de l'équipe nationale militaire avec 5 médailles (3 or, 1 argent et 1 bronze) et la troisième aux boxeurs de Bordj Emir Abdelkader (Tissemsilt) avec un total de cinq médailles (1 or, 2 argent et 2 bronze).

Le président de la ligue de wilaya de boxe, Mohamed Guettou a qualifié de "bon" le niveau technique de ce tournoi.

Pour sa part, l'ancien champion Mohamed Benguesmia a souligné que de telles compétitions permettent de jauger les capacités des jeunes boxeurs et d'élargir la pratique de cette discipline.

La cérémonie de clôture de cette manifestation a été mise à profit por honorer Mohamed Benguesmia, l'ex-arbitre international Mohamed Oul Abbou qui avait dirigé plusieurs combats aux Jeux olympiques de Moscou en 1980 et le directeur technique national de boxe, Karmoum Taki.

Initié par la ligue de wilaya en collaboration avec la Fédération algérienne de boxe (FAB) et la direction de la jeunesse et des sports à l'occasion de la célébration du 46e anniversaire de la police arabe, ce tournoi a vu la participation de 26 boxeurs de huit wilayas du pays et de l'équipe nationale militaire.