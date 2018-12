Tunisie: Mohamed Ennaceur appelle lors d'un entretien avec Lee Nak-yeon à élargir la coopération économique avec la Corée du Sud

Bardo — Le président de l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), Mohamed Ennaceur a souligné lors de son entretien mercredi au Bardo avec le Premier ministre sud-coréen Lee Nak-yeon, l'importance d'explorer des domaines de coopération économique plus vastes et plus diversifiés entre la Tunisie et la Corée.

Il a fait valoir que la Tunisie réunit tous les facteurs de succès des investissements étrangers et dispose d'un cadre législatif qui l'encourage, en plus de sa situation géographique qui constitue une porte d'entrée stratégique vers l'Afrique et l'Europe.

Dans un communiqué publié par l'ARP, Ennaceur a souligné la profondeur des relations amicales entre les deux pays et la volonté commune de les renforcer et de les concrétiser, en particulier après cette visite, la première du genre depuis l'établissement des relations diplomatiques entre Tunis et Séoul.

Il a également souligné la volonté du parlement de renforcer la coopération parlementaire avec la chambre des représentants de la République de Corée du Sud dans divers domaines dans l'intérêt des deux pays amis et de resserrer les liens de partenariat à tous les niveaux.

Pour sa part, le Premier ministre coréen a salué l'expérience démocratique tunisienne et le rôle joué par le Parlement tunisien dans le succès de la transition démocratique, mettant en valeur l'image de marque de la Tunisie et ses relations diplomatiques distinguées avec tous les pays, ajoute le communiqué.

L'entretien s'est déroulait en présence de la délégation accompagnant le Premier ministre sud-coréen, composée de ministres, de parlementaires, de hauts fonctionnaires, de membres du bureau de la Chambre des représentants et du président du groupe d'amitié tuniso-sud-coréen.

Le Premier ministre sud-coréen avait entamé mardi en Tunisie sa première visite de ce haut niveau et a rencontré le Premier ministre Youssef Chahed et le président de la République Béji Caid Essebsi.