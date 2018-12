Ile Maurice: Octroi de licences - Cagnotte de Rs 449 M pour la GRA

Karen Walter

Une véritable manne pour l'État qui ne fait que s'accentuer au fil des années. Pour 2018-2019, l'État s'attend à un jackpot de Rs 2,2 mds en termes de taxes prélevées dans l'industrie des jeux du hasard. Tandis qu'en sept ans, le montant récolté par la GRA avec l'octroi de licences a doublé.

Tout un éventail de jeux de hasard et d'argent inonde le marché. Qu'est-il arrivé à la «prolifération malsaine» des maisons de jeu, comme mentionné par Vishnu Lutchmeenaraidoo en janvier 2015 alors qu'il était ministre des Finances ? À peine un mois après son arrivée au pouvoir le gouvernement s'en allait en guerre contre la «nasyon zougader créée» par le pouvoir précédent. Quatre ans après, le constat interpelle. Des opé- rateurs de paris sur des matchs de football internationaux, des bookmakers, des opérateurs de maisons de jeu et casinos pullulent sur le marché. Les demandes de nouvelles licences accusent une hausse.

Deux statistiques officielles confirment que l'industrie des jeux de hasard est en pleine ébullition. D'abord, les Rs 449 millions, soit près d'un demi-milliard de roupies, engrangées par la Gambling Regulatory Authority (GRA) en matière d'octroi de licences durant la dernière année financière se clôturant à juin 2018. Soit, le double de ce que l'autorité a récolté à ces mêmes fins en 2011.

Rs 20 m pour finir l'année

Du côté de l'autorité, l'on explique que les casinos et les maisons de jeu sont ceux qui rapportent le plus d'argent à l'État. À eux deux, ils contribuent à la moitié du montant total récolté à travers l'octroi de licences.

En deuxième lieu, arrivent les courses hippiques, soit les bookmakers opérant à l'intérieur et à l'extérieur du Champ-de-Mars, les totalisateurs et l'organisateur des courses lui-même, à savoir, le Mauritius Turf Club.

En troisième position, il y a les paris sur les matchs de football internationaux. Et, pour finir en quatrième position, les loteries. D'ailleurs, pour le dernier tirage de l'année, le 29 décembre prochain, la cagnotte minimum évoquée par la Loterie nationale est de Rs 20 millions. Ainsi, cette année encore, Lottotech met le paquet pour séduire un maximum de Mauriciens à tenter leur chance en cette période où l'argent circule à flots avec le paiement du boni de fin d'année.

Outre le loto, qui a aujourd'hui un second tirage chaque mercredi, et un nouveau jeu en ligne à venir l'année prochaine en remplacement de la «Loterie Vert», Lottotech a aussi vu sa licence être renouvelée jusqu'en 2029...

Le second chiffre officiel démontrant le boom dans ce secteur est la manne financière aspirée par l'État en matière d'impôts. Une manne qui est en progression depuis ces trois dernières années. Ainsi, les jeux de hasard rapporteront Rs 2,2 mil- liards à la Mauritius Revenue Authority (MRA) durant l'année financière 2018-2019. Contre Rs 2 milliards et Rs 1,8 milliard en 2017-2018 et 2016- 2017 respectivement.

Pour la présente année financière, les taxes à être payées à la MRA sont réparties comme suit : Rs 1 milliard de la part des opérateurs de courses hippiques et de football contre Rs 970 millions la période précédente. Rs 810 millions des casinos et maisons de jeux contre Rs 792 millions l'année précédente. Et, pour finir, Rs 320 millions venant de la Loterie nationale et autres loteries contre Rs 215 millions l'année financière précédente. Des chiffres qui donnent le tournis...

LA GRA FINANCE LES TRAITEMENTS DES JOUEURS COMPULSIFS

D'un côté, la GRA continue d'octroyer des licences, et de l'autre, elle a retenu les services de consultants spécialisés en «jeu responsable». L'objectif est de mettre en place une «Responsible Gambling Framework». Pour que cette structure soit adaptée au contexte local, une étude avec DCDM Research a démarré en août. Celle-ci vise à identifier les profils des joueurs, mais aussi à comprendre leur comportement, le montant dépensé en moyenne ou encore leurs jeux préférés. Les réponses à ces interrogations permettront à la GRA de créer, dans un futur proche, des campagnes de sensibilisation nationales ciblées auxquelles les parieurs pourront s'identifier. Pour la GRA, le consommateur doit être averti et conscient que les jeux d'argent sont une forme de loisir et non un moyen d'arrondir les fins de mois ou un remplacement à un emploi. «Les personnes qui ont des problèmes d'accoutumance au jeu peuvent appeler sur la GRA Helpline 8909. Cette hotline sert à conseiller ceux qui jouent de manière excessive en leur donnant les bons outils pour garder le contrôle sur leur argent. Nous prévoyons aussi d'aider les joueurs compulsifs en finançant leurs traitements auprès de professionnels en psychologie», fait-on ressortir.