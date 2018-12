Sénégal: Conseil constitutionnel - Mouhamadou Diawara et Abdoulaye Sylla officiellement installés

Le président du Conseil constitutionnel Pape Oumar Sakho a présidé mercredi à Dakar la cérémonie officielle d'installation de deux nouveaux membres de la juridiction chargée d'assurer le respect de la constitution, en l'occurrence Mouhamadou Diawara et Abdoulaye Sylla.

MM. Diawara et Sylla remplacent Mamadou Sy et Malick Diop dont les mandats ont pris fin, à moins de trois mois de la présidentielle du 24 février 2019, le Conseil constitutionnel étant par ailleurs compétent pour statuer sur les contentieux électoraux.

"La loi fait de vous des juges alors que le peuple vous désigne comme étant des sages. Ce qui n'est pas une consécration en soi, mais la traduction d'une énorme attente à votre égard", a déclaré le président du Conseil constitutionnel lors de cette cérémonie officielle d'installation.

S'exprimant en présence de personnalités du monde judiciaire et politique, Pape Oumar Sakho a salué le parcours et le profil intellectuel de Mouhamadou Diawara, ancien président de Chambre à la Cour suprême, et Abdoulaye Sylla, inspecteur général d'Etat.

Les institutions, "dans le perpétuel renouvellement de ses membres s'enrichissent de l'expérience de ceux qui partent et de celle de ceux qui arrivent", a-t-il noté.

"Votre carrière vous a suffisamment préparé à assumer cette tâche si noble et si ingrate", a lancé le président du Conseil constitutionnel à l'endroit des nouveaux membres de la juridiction, rappelant que le dépouillement des votes et la phase de délibération précédant l'annonce des résultats des scrutins exigent des membres du Conseil constitutionnel neutralité et devoir de réserve.