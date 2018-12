Cote d'Ivoire: Assemblée nationale - Le projet de budget 2019 adopté par les députés

18 voix pour, 1 voix contre et 6 abstentions. Ce sont les chiffres qui ont sanctionné le vote des députés membres de la Commission des affaires économiques et financières (Caef) de l'Assemblée nationale.

En effet, ils ont adopté ce lundi, à l'Assemblée nationale, le projet de budget 2019 présenté par le Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo. Un budget qui s'équilibre en recettes et en dépenses cette année, à 7 334,3 milliards de FCFA contre 6 756,2 milliards FCFA en 2018. Soit une hausse de 8,6%.

Lors des débats, les députés ont dit être préoccupés par le secteur de la santé ; le volume de la masse salariale ; les ressources internes ; le scandale des véhicules sortis du Guichet unique automobile (Gua) sans dédouanement ; le rendement des impôts ; la destination des fonds générés par les inscriptions en lignes dans les établissements pendant la rentrée scolaire ; la contribution de la production de l'or dans les recettes de l'État ; etc.

Moussa Sanogo, à travers ses réponses, a pu éclairer la lanterne des députés et évoqué les actions qui permettront d'optimiser les recettes fiscales, surtout au niveau de l'impôt foncier. Aussi a-t-il annoncé la mise en place d'un comité pour booster ces recettes.

Précisant que les actions en cours contribueront à obtenir une base plus exhaustive des contribuables à l'impôt foncier. « Cela permettra de passer de 60 milliards de FCFA d'impôt foncier en 2014, à 86 milliards de FCFA en 2018 et à 101 milliards de FCFA en 2019 », a-t-il révélé.

Annonçant par ailleurs une enveloppe de 800 milliards FCFA pour la réhabilitation des centres de santé. Au chapitre du Guichet unique automobile, il a informé qu'en lieu et place de 6 000 véhicules indexés par un scandale, ce sont 2 000 véhicules qui seraient concernés.

Et à ce jour, 700 véhicules sur les 2 000 ont pu être récupérés. Ainsi, après plus de cinq heures d'échanges, le budget de budget 2019 a été adopté par la majorité des députés présents.

Au terme de ce marathon intellectuel, Sanogo s'est félicité de ce vote où les députés de la Caef, selon lui, ont démontré la vitalité de la démocratie ivoirienne car ils ont pu s'exprimer comme ils l'entendaient.

« Cette adoption témoigne de la qualité du travail que le Gouvernement abat pour le bonheur de la population ivoirienne. Ce budget est censé permettre d'accélérer la marche en avant de la Côte d'Ivoire. Il adresse les actions sociales à travers les dépenses pro-pauvres », a souligné Sanogo.

Qui a rappelé dans l'exposé des motifs que par le biais de ce budget 2019, le gouvernement ambitionne de renforcer ses actions en vue de la transformation structurelle de l'économie et de l'amélioration continue des conditions de vie des populations.

Notamment par l'accès à l'eau potable, à l'électricité ainsi que le renforcement des actions d'assainissement, de sécurité et de création d'emplois en particulier pour les jeunes. In fine, accroître les actions de lutte contre la pauvreté et celles de réduction des disparités sociales.

Il ressort de cet exposé que les dépenses du budget 2019 reflètent les priorités du Gouvernement traduites dans le Plan national de développement (PND) 2016-2020 dont les principaux axes stratégiques se situent autour du renforcement de la qualité des institutions, l'accélération du développement du capital humain et du bien-être social, de l'accélération des infrastructures harmonieusement réparties sur le territoire national, la préservation de l'environnement et le renforcement de l'intégration régionale et de la coopération internationale.

Les prévisions de recettes fiscales fixées à 3668,1 FCFA, reposent sur la poursuite des réformes en matière fiscales et douanières, la modernisation de l'administration financière, le renforcement du contrôle fiscal et les efforts continus de productivité des services de recouvrement.

L'atteinte des objectifs poursuivis à travers ce projet de budget requiert la mise en œuvre de mesures cohérentes pour encadrer sa bonne exécution, ainsi que des réformes nécessaires pour améliorer le recouvrement des ressources et l'efficacité des dépenses. Sauf changement de dernière minute, l'adoption du projet de budget 2019 est prévue en plénière le vendredi prochain.