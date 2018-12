Congo-Brazzaville: Musique - Le groupe Les Makandas revit

Orchestre référence à Pointe-Noire à travers les interprétations de la vieille musique mais aussi par son omniprésence sur le terrain, l'ensemble musical cher à Me Patrick Makanda renaît de ses cendres après l'incendie de son matériel, l'an dernier. Me Équateur Denis Nguimbi, journaliste et manager de ce groupe, parle des stratégies qu'il va mener pour le redynamiser et reconquérir son public après une longue période de doute.

Créé en 2000 par Me Patrick Makanda, huissier de justice- commissaire-priseur près la Cour d'appel de Pointe-Noire, l'orchestre Les Makandas a fait la pluie et le beau temps de cette ville. Il traverse une sérieuse crise depuis l'incendie qui a consumé la maison de son président au quartier Mpaka, réduisant en cendres tous ses instruments, la nuit du 26 au 27 septembre 2017. Aujourd'hui, sous l'impulsion de l'actuel président actif Tombe Nzaou et de son adjoint Le Wolf, l'orchestre vient d'acquérir un nouveau matériel de musique complet flambant neuf.

« Après l'incendie du domicile du président et la perte de nos instruments lors de ce sinistre l'an dernier, l'orchestre avait arrêté avec les concerts. Dieu qui ne laisse pas ses enfants a fait grâce. L'actuel président actif et son adjoint viennent de doter l'orchestre d'un nouvel équipement de musique de marque Yamaha. Tous les musiciens en chômage technique sont revenus et petit à petit, nous sommes en train de renouer avec nos activités comme par le passé », a dit Me Équateur Denis Nguimbi.

Le manager a ajouté : « Loin d'être un secret, nos fans et le public n'attendaient que l'acquisition du matériel. Maintenant que c'est chose faite, ils viennent déjà aux répétitions à notre nouveau siège sis au bar dancing Elysée, sur l'avenue de l'Indépendance, en diagonale de l'Église kimbanguiste de Mpaka. Pour mieux reconquérir notre popularité, nous allons sous peu organiser des concerts ouverts au public dans les six sièges d'arrondissement de la ville. Des carnavals seront également organisés à travers les artères principales. Grâce aux médias partenaires, il y aura les annonces lues et sonores couplées des pancartes publicitaires que nous allons afficher partout ».

L'orchestre Les Makandas, très apprécié parce qu'il fait revivre la bonne et vieille musique, a aussi un repertoiure riche fait des chansons éducatives et moralisatrices. « Hormis la musique du passé que le public réclame sans cesse lors de nos différentes prestations, nos mélomanes vont découvrir nos propres œuvres qui feront l'objet de notre deuxième album, après celui produit en 2009 intitulé " Espace Kuanga Bazobanga" qui, faute de promotion, n'a pas eu l'auréole escomptée. Nous confirmons que l'orchestre Les Makandas ne s'était pas disloqué après l'incendie de son outil de travail. Bien au contraire, nous sommes revenus à notre nouveau siège comme auparavant. Vous ne serez pas déçus. Orchestre Les Makandas « Bazobanga ! », a-t-il conclu.