Congo-Brazzaville: Mercato - Mubele va quitter Toulouse, Assombalonga intéresse Crystal Palace

Très peu utilisé depuis le début de la saison, Firmin Mubele va chercher du temps de jeu ailleurs au cours de ce mercato d'hiver selon des médias français. Quant à Assombalonga, son profil plairait à Crystal Palace en Premier League.

Le mercato d'hiver sera certainement assez mouvementé pour les joueurs congolais, certains n'ayant pas du temps de jeu dans leurs actuels clubs. Aussi apprend-t-on que l'ailier international, Firmin Mubele, pourrait quitter Toulouse en Ligue 1 française où il n'a pas du tout du temps de temps de jeu, barré quelque peu par un autre Congolais de souche, Aaron Leya Issekya, le jeune frère du Belgo-Congolais Michy Batshuayi.

L'ancien joueur de V.Club et de Rennes où il a fait ses premiers pas en Europe est convoité par Anderlecht et Standard de Liège en Belgique, Fortuna Düsseldorf en Allemagne et aussi en Turquie. Arrivé à Rennes en hiver 2017 en provenance d'Al Ahli Doha au Qatar sur la base d'un contrat courant jusqu'en 2022, il n'a pas réussi à s'imposer en Ligue 1. Cette saison avec Toulouse, il n'a été titularisé qu'à deux reprises.

Un autre Congolais qui ne semble plus se plaire dans son club actuel, c'est l'attaquant Britt Assombalonga. Le fils de l'ancien attaquant international de Dragons/Bilima de Kinshasa, dans les années 1980, ne semble plus entrer dans les plans du coach de Middlesbrough en D2 anglaise. Il est donc assez probable qu'il parte au cours de ce mercato d'hiver. Et selon Teamtalk, relayé par d'autres médias britanniques, Assombalonga serait sur les tablettes de Crystal Palace en Premier League qui est sur le point de le recruter.

L'ancien club de Yannick Bolasie (aujourd'hui dans Aston Villa) chercherait ardemment un attaquant et le profil de Britt Assombalonga serait intéressant à ce sujet. Le joueur de 26 ans est arrivé à Middlebrough en juillet 2017 en provenance de Nottingham Forest. Au cours de cette année 2018, il a joué pour la première fois avec les Léopards de la République démocratique du Congo.