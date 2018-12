Togo: Les conséquences économiques de la crise politique

Les Togolais sont appelés aux urnes le jeudi 20 décembre dans un climat politique tendu. La crise politique a un impact économique négatif pour les femmes commerçantes qui travaillent au grand marché de Lomé. Reportage.

Nous sommes au grand marché d'Adawlato à Lomé. D'habitude le plus grand centre commercial de la capitale grouille de monde à la veille des fêtes de fin d'année. Mais cette année, la crise sociopolitique qui secoue le pays est passée par là. Le marché s'anime toujours mais les chiffres d'affaires baissent selon les commerçants.

Les commerçants du grand marché de Lomé ne sont pas les seuls à se plaindre. À 5 km d'Adawlato, nous sommes au marché de Bè. Un quartier toujours considéré comme fief de l'opposition. Même si on note une certaine animation, ici aussi, la réalité est la même. Tanti Foli revendeuse de tissus, a son étalage à l'entrée du marché.

"Les chiffres d'affaires ont baissé. On ne vend plus comme avant. On n'arrive plus à vendre trois pagnes par jour. Il n'y a plus de marché. Ce qui est bizarre, c'est la période de fête. Les gens craignent, ils n'arrivent plus à sortir de l'argent", raconte-t-elle.

"Les gens préfèrent garder l'argent sur eux"

Au marché de Bè tout comme au grand centre commercial de Lomé, les commerçants pointent du doigt les manifestations à répetion de ces derniers mois. Ajoutés à cela, les appels au boycott des législatives lancés par l'opposition. Pour l'économiste Komlanvi Ahiakpor, la crise déclenchée depuis le 19 août 2017 n'est pas sans impact sur l'économie du pays, loin de là.

"Quand vous n'avez pas confiance, vous ne savez ce qui va se passer demain, c'est difficile pour vous de dépenser. Vous préférez garder l'argent sur vous en pensant à demain plutôt que d'acheter des biens et services aujourd'hui. C'est ce qui peut expliquer le fait que les gens préfèrent garder l'argent sur eux - ne sachant pas trop de quoi demain sera fait", analyse l'économiste.

D'après les derniers chiffres de la Chambre du commerce et de l'industrie du Togo, au moins 70% des entreprises togolaises ont vu leurs chiffres d'affaires chutés de 25 à 50% à cause de la crise.