Tunisie: Un business qui dérange

Le montant des transferts et des salaires des footballeurs suscite de plus en plus les critiques, les commentaires et les interrogations. Le «boom» de l'activité footballistique a engendré une crise de gestion, mais aussi et surtout d'éthique et d'identité. Le modèle économique serait-il ainsi vraiment durable ?

Ce qui se conçoit autour du football inquiète, affole les observateurs. Les puristes notamment. On parle aujourd'hui de plus en plus d'argent dans le football. On reconnaît et on subit la présence financière dans les différentes transactions. Les montants peuvent paraître irrationnels, mais l'on ne doit pas oublier qu'ils obéissent à certains principes économiques.

Comment est-on passé d'une pratique sportive destinée à la formation des futures élites, à un business universel ? La réponse ne peut avoir de sens que sur fond d'interrogation : et si on enlève l'argent au football, quel est le club qui peut vraiment survivre ? Autrement dit, rester attractif et habile commercialement.

Le football, comme l'économie en général, est devenu globalisé, financiarisé. Il est de plus en plus soumis aux incertitudes pour aboutir à ce que les sociologues ont convenu d'appeler «postmodernité du football». Le football professionnel, c'est aujourd'hui un secteur économique professionnel comme un autre. Mais il continue à garder encore les freins et les modèles du monde sportif. Jusqu'à quand, puisque le développement de l'activité footballistique est essentiellement dû à l'arrivée d'investisseurs économiques. Chose qui a provoqué une certaines dérive et a participé à l'imminence d'une crise de l'économie du football. Face à cela est né un discours «politique» favorable à des mesures d'encadrement : fair play financier, encouragement de l'actionnariat populaire, reconnaissance des supporters organisés... En parallèle à ces tentatives de régulation, l'on s'attelle à valoriser la pratique authentique du football et de recréer des clubs autogérés en rupture avec le football du passé.

Du sport populaire à une activité business, le football consacre aujourd'hui une rupture entre sa large base populaire et une élite dirigeante, tout particulièrement d'hommes d'affaires, déconnectée de sa base et transformant une passion collective en une industrie du spectacle où la voix populaire n'aurait plus cours. Une transformation qui menace un sport apprécié et fédérateur au-delà des agendas politiques et surtout économiques...