Tunisie/Soudan: Chaud sera le retour

Pour les Soudanais, le réveil clubiste et surtout la manière de progresser par passes courtes et en dédoublements ont complètement changé la donne. Les Soudanais, dont l'engagement physique frisait la violence, jusque-là, se délectaient des longs centrages qu'ils cueillaient avant même que la balle n'atterrisse au sol.

Avec ce changement de conception, ils ne purent soutenir la comparaison et ont concédé trois buts. Et encore, si toutes les occasions offertes et créées avaient été concrétisées, le score aurait été plus lourd.

Reconnaissons quand même que la défense clubiste aurait pu concéder plus d'un but si les Soudanais avaient eu plus de réussite.

Trois à un, avec un possible retour des défenseurs et la pleine récupération des blessés, le match retour s'annonce néanmoins difficile.

Les Soudanais n'ont pas digéré leur défaite et nos confrères ne sont pas allés de main morte. C'est ainsi que les journaux, comme le reste de la presse soudanaise, sont entrés dans une véritable crise hystérique et ont accusé les supporters du Club Africain d'avoir attaqué la mission soudanaise d'Al Hilal et l'observateur du match.

Le journal Goun a choisi ce titre: «Les masses tunisiennes attaquent la délégation d'Al Hilal. Le mécontentement enfle et ce sera l'enfer qui attend le Club Africain dans le cimetière d'Al Hilal». ( ?!)

Le journal Jewel en a fait sa une dans son édition du lundi 17 décembre : «Les supporteurs du Club Africain ont refait le scénario de 2011 en attaquant la mission soudanaise d'Al Hilal et en blessant notre ambassadeur et l'observateur burkinabé» ( ?!)

Une source officielle du Club Africain a répliqué que ces informations données par la presse soudanaise prouvent que nos hôtes n'ont pas accepté la défaite et ont propagé ces fausses nouvelles pour remonter le public avant le match.

Voilà, le décor et l'ambiance du match retour sont déjà en place.

Les Clubistes sont prévenus. Il leur faudra, en plus de leurs moyens techniques et stratégiques, des nerfs d'acier pour sortir indemne de cette fournaise. Ce sera le rôle des joueurs-cadres qui sera dans ces conditions primordial.

En récidivant la manière de jouer démontrée en seconde période, ils pourront s'en tirer, car les Soudanais beaucoup plus physiques que techniques, certains éléments le sont quand même, privilégient le contact et le «principe» de «l'homme ou la balle».

Seul, un jeu à une touche avec progression rapide, peut déjouer pareilles velléités. Ils l'ont sans doute compris, et ils se prépareront en conséquence.