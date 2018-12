Tunisie: L'Espérance au Top 5

EST : Jeridi, Rabii, Chammam, Dhaouadi, Derbali, Coulibaly, Kom, Ben Mohamed (Bguir 90'+3), Badri, Belaïli et Mejri (Khénissi 90'+3).

CD Guadalajara : Gudino, Van Rankin, Pereira, Marin, Ponce, Brizuela, Sandoval (Pineda 64'), Pérez, Cervantes (Salcido 46'), Zaldivar et Godinez.

Expulsions : Anis Badri (78') pour somme d'avertissements et Houcine Rabbi (90'+5).

C'était un scénario de début de match presque identique à celui de samedi dernier. Le match à peine commencé que la formation espérantiste encaisse un but. On jouait la 3' quand Sameh Derbali a commis une faute sur un joueur adverse en pleine surface de réparation. Après consultation du VAR, l'arbitre du match a décidé d'accorder un penalty aux Mexicains, transformé par Sandoval (5').

Devons-nous faire des reproches à Derbali ? Difficile de répondre dans la mesure où, dans le feu de l'action, le latéral droit « sang et or » n'a pas mesuré l'intensité du duel. Franchir la limite de la faute dans ce genre d'action étant difficile à analyser par le joueur dans le feu de l'action.

Cela dit et contrairement au premier match du Mondial, les « Sang et Or » ont repris vite leurs esprits. Ils ont cherché le but de l'égalisation avec un jeu porté latéralement vers l'offensive. Après une première tentative ratée par Kom dont le tir frôla le montant droit des filets de Gudino, le Camerounais provoqua un penalty quand Van Rankin toucha la balle de la main en pleine surface de réparation. L'arbitre du match a eu recours encore une fois au VAR avant de valider le penalty, transformé par Belaïli (38').

Après le but d'égalisation, les hommes de Mouine Chaâbani reprennent des couleurs. Il y a eu, certes, des tentatives d'un côté comme de l'autre, mais ni les Espérantistes ni leurs adversaires ne réussirent à terminer la période initiale sur un avantage au score. Et ce ne sont pas les six minutes du temps additionnel qui allaient changer la donne.

Jéridi, le dernier rempart !

Après la pause, les débats ont repris aussi équilibrés que durant la période initiale. Les deux équipes cherchaient à poser leur jeu. Pour ce faire, il fallait le varier, tantôt en longueur, tantôt en largeur. Et à vrai dire, les Espérantistes tout comme leurs adversaires n'ont pas créé beaucoup d'occasions. Toutefois, nous avons dénombré trois occasions nettes et il a fallu attendre la 70' pour voir les choses commencer à bouger quand Belaïli remet pour Ben Mohamed et dont la remise en retrait est détournée en corner. La réaction des Mexicains ne s'est pas fait attendre, sauf que leurs attaquants sont tombés sur un Rami Jéridi dans un grand jour. A la 75', Jéridi s'interpose au tir puissant de Zediva. Sept minutes plus tard, le portier « sang et or » efface en deux temps un deuxième but des Mexicains en dégageant hors de la surface de réparation le deuxième tir de Pérez (82').

Les cinq minutes du temps additionnel ne changèrent rien à la donne, mais ont vu une seconde expulsion du côté « sang et or » quand l'arbitre du match brandit un carton rouge envers Houcine Rabbi après que ce dernier eut fauché un joueur adverse.

Ne pouvant se départager au temps réglementaire, les deux protagonistes sont passés à la séance des tirs au but. Une séance durant laquelle le suspense était au rendez-vous et l'Espérance de Tunis de l'emporter pas (6-5), arrachant de plus belle la cinquième place au classement mondial.