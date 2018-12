Tunisie: Tataouine corrige Feriana !

De justesse !

En poule A, l'équipe de La Marsa a gagné le match qu'il ne fallait pas perdre. Celui qui l'a opposé à un de ses dauphins Read Olf, une équipe très solide qui pratique du beau football. D'ailleurs, elle a dominé et s'est créé plusieurs occasions de scorer sans parvenir à tromper l'excellent gardien de l'équipe des banlieusards, Amor Nefzi. Les Marsois ont cru en leurs moyens jusqu'au temps additionnel au cours duquel Chiheb Boussalemi a marqué le but de la victoire. En outre, Outik a continué sur sa lancée en réalisant sa 5e victoire, et ce, face à une équipe voisine, à savoir Metline par un score sans appel (8-3). Les buts ont été marqués par Alaâ Boamor (3 buts), Amine Ben H'mida (2 buts), Mohamed Azzouni, Hamda Kaoiana et Seïf R'timi. Tronja et Al Mawani ont confirmé leur retour en force en l'emportant face à leurs adversaires respectifs, Mornag et Al Mourouj.

Le réveil de Béni Khiar

Après une défaite suivie par un nul,le leader de la poule B Béni Khiar s'est réveillé en déplacement en prenant le dessus sur Al Maamoura par 2 à 0, buts marqués par le buteur de l'équipe Skander Bouslama et Amor Hammami. Le match choc ayant opposé Kéribis Korba 3e au classement à Somaa 2e s'est soldé par un nul (3-3 ) qui a profité au leader Béni Khiar et à Dar Chaâbane qui en battant Siliana sur le score de 4-3, s'est trouvé en 3e position à un point de Somaa. Al Kérib a gagné son match sans le moindre effort en raison du forfait de son adversaire Tazarka qui en est à son 2e forfait et la rencontre Al Maamoura-Hammamet a été arrêtée au début de la seconde mi-temps pour agression de l'arbitre, alors que le score était en faveur de Hammamet (1-0).

Ouardanine confirme

En poule C, Ouardanine a confirmé son retour en force en l'emportant face à Ksar Helal par un score sans appel (13-2), score jamais réalisé dans le championnat national. Read Star Sousse s'est racheté après sa défaite la semaine dernière en prenant le meilleur sur Ahly Sahely (4-1). Al Messadine a réalisé une belle victoire face au Club Chebbien (5-1) qui l'a placée parmi le peloton de tête. En poule D, malgré sa défaite face à son voisin Metorrech (0-1), Annahal demeure toujours en tête. Tataouine a frappé fort face à Feriana (6-2) et Sbeïtla s'est contentée à domicile du nul contre Regueb (1-1).

Résultats

Poule A

Al Mawani-Al Mourouj (4-2)

Tronja-Mornnag (3-2 )

Read Olf-La Marsa (0-1)

Yris-L'Aouina (0-0)

Metline-Outik (8-3)

Poule B

Dar Chaâbane-Siliana (4-3)

Al Maamoura-Béni Khiar (0-2)

Al Hawaria-Hammamet (1-0 arrêtée au début de la 2e mi-temps)

AL Kérib-Tazarka (5-0 forfait de Tazarka )

Kéribis Korba-Somaa (3-3)

Poule C

Ouardanine-Ksar Helal (13-2)

Al Messadine-Club Chebbien ( 5-1)

Read Star Sousse-Ahely Sahely ( 4-1 )

Saheline exempt

Poule D

Tataouine-Feriana (6-2)

Metorrech-Annahal (1-0)

Sbeïtla -Regueb (1-1)

Club Gafsien exempt