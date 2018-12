Afrique: Le Sénégal et le FIDA s'associent pour promouvoir une agriculture et un entrepreneuriat rural résilients face aux changements climatiques

communiqué de presse

Rome — Plus de 43 700 ménages ruraux vulnérables du Sénégal bénéficieront d'un programme de 72,4 millions d'USD destiné à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que les revenus des petits exploitants agricoles et éleveurs dans quatre régions du Sénégal.

L'accord de financement du Programme de développement agricole et d'entrepreneuriat rural - Phase II (PADAER-II) a été signé par correspondance par Gilbert F. Houngbo, Président du FIDA, et Amadou Ba, Ministre des finances de la République du Sénégal.

Le FIDA participera au financement du programme par un prêt de 46,3 millions d'USD et un don de 500 000 USD. Le programme sera cofinancé par le Fonds de l'OPEP pour le développement international (un don de 10 millions d'USD), le Gouvernement sénégalais (9,5 millions d'USD), les communautés locales et les bénéficiaires (6,1 millions d'USD).

Le secteur agricole du Sénégal est extrêmement exposé aux changements climatiques. Cette situation accroît la vulnérabilité des populations rurales pauvres qui tirent de la petite agriculture leur nourriture et leurs moyens d'existence.

PADAER-II contribuera à réduire la pauvreté des ménages des régions de Kédougou, Kolda, Matam et Tambacounda en les intégrant dans des chaînes de valeur rentables et diversifiées.

Le programme développera la production et la commercialisation du riz, du maïs, du fonio et des petits ruminants, et contribuera à améliorer l'élevage de volailles. Outre ces filières agricoles principales, il soutiendra des produits complémentaires tels que le mil, le sorgho et la banane.

Le programme améliorera les systèmes hydroagricoles, les infrastructures pastorales et les marchés. Il offrira aussi une formation aux organisations de producteurs pour leur permettre d'offrir des services durables à leurs membres. PADAER-II aidera les producteurs à accéder au crédit et à améliorer leurs connaissances des services financiers, ainsi qu'à renforcer le programme d'assurance indexé sur les conditions météorologiques mis au point pendant le PADAER-I.

PADAER-II vise à créer des emplois permanents et bien rémunérés pour les populations rurales vivant dans la zone du programme et à faire en sorte qu'au moins 50% des participants au programme soient des femmes et 50%, des jeunes.

Depuis 1981, le FIDA a participé au financement de 17 programmes et projets de développement rural au Sénégal, en investissant 269,1 millions d'USD sur un coût total de 514,2 millions d'USD. Ces projets et programmes ont bénéficié directement à près de 500 000 ménages ruraux.

Communiqué de presse n°: FIDA/87/2018

Le FIDA apporte son appui aux populations rurales depuis 40 ans, en leur donnant les moyens de réduire la pauvreté, d'accroître la sécurité alimentaire, d'améliorer la nutrition et de renforcer leur résilience.

Depuis 1978, le FIDA a octroyé environ 20,4 milliards d'USD sous la forme de prêts à faible taux d'intérêt et de dons en faveur de projets qui ont bénéficié à quelque 480 millions de personnes.

Le FIDA est une institution financière internationale et un organisme spécialisé des Nations Unies dont le siège est à Rome, le centre névralgique des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.